Uno de cada siete hombres padece cáncer de próstata

En el Perú, es el cáncer más frecuente en hombres y el que produce mayor número de muertes. En el mundo, 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida, de modo que debe priorizar sus chequeos médicos anuales.

Según Raúl Medina Ninacondor, Médico Urólogo General y Oncólogo de la Clínica Médica Cayetano Heredia, los factores de riesgo están relacionados con la edad, siendo un 75% más frecuente en hombres mayores de 50 años.

“Por ello, se recomienda iniciar el descarte del cáncer de próstata desde los 50 años, excepto para quienes tienen antecedentes familiares, que deben iniciarlo a los 45 años. Una detección temprana permitiría un tratamiento curativo de la enfermedad en más del 90% de los casos”, alertó el experto.

PUEDES VER: Mal uso de pestañas postizas podría causar enfermedades en los ojos

Globocan, plataforma web interactiva que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2020 se registraron 8,700 casos de cáncer de próstata en el Perú y el 75% en estadios avanzados, pues concurren tardíamente a la consulta médica.

Asimismo, el estudio de detalló que las regiones con mayor cantidad de casos en nuestro país son: La Libertad, Arequipa, Cusco, Amazonas y Lima Metropolitana. Sin embargo, los lugares donde existe una alta tasa de mortalidad son Lambayeque, Pasco, Huánuco, Ica, Piura y Callao.

El cáncer se va a desarrollar entre 8 a 10 años, evolucionado de un estadio temprano donde no hay ningún síntoma, hasta estadios avanzados donde la extensión local y a distancia, principalmente a los huesos, producirá dolor de huesos, pérdida de peso, dificultad para orinar etc. que pueden llevar a la muerte de no recibir un tratamiento.

“Para el diagnóstico del cáncer de próstata existen dos procedimientos: uno es el examen de Antígeno Prostático Específico (PSA), que es un análisis de sangre, y el segundo es el tacto rectal, que es la palpación de la próstata. Ambas pruebas son complementarias y ninguna excluye a la otra”, detalló el especialista.

“Siempre recomiendo el chequeo médico preventivo de manera anual, pues si el cáncer de próstata es detectado en fases iniciales donde no presenta síntomas, el tratamiento será curativo; en etapas más avanzadas, cuando ya se presentan algunos síntomas como: dolor pélvico o lumbar (cuando se ha extendido a los huesos), sangre en la orina, debilidad en las piernas y pérdida de peso, el tratamiento será paliativo no curativo; lo ideal es el diagnóstico temprano, explicó Medina.

Precisamente, la Clínica Médica Cayetano Heredia está desarrollando una Campaña de salud Urológica que ofrece dos chequeos: uno exclusivo para detectar el cáncer de próstata a precios módicos y otro que evalúa además de la detección del cáncer, los síntomas de obstrucción al miccionar,