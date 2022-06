Nueve consejos de cuidado personal para lucir un cabello saludable

No frotes el cabello con fuerza al lavarte: No es necesario frotar el cabello cuando lo lavas, pues la hacerlo activas las glándulas sebáceas lo que produce un efecto aceitoso.

Utiliza siempre el mismo shampoo: No es bueno cambiar de shampoo constantemente , debes encontrar un producto bueno que no use muchos químicos y que sus componentes sean más naturales. Cómo son los productos del cuidado personal que te ofrece Life Beauty Corporation.