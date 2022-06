¿Qué hacer si te ahogas con la saliva mientras duermes o hablas?

En algunas situaciones cotidianas, las personas pueden sufrir, o ser testigos, de un ahogamiento a causa de su propia saliva. Estos sucesos no son complicados de solucionar, según indica el doctor Freddy Espinoza Mendoza, secretario general de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación (Spaar).

“El atragantamiento con saliva es un problema que se va a resolver eventualmente , ya que, como es líquida, si uno se atraganta, y pasa vía aérea, es fácil de eliminarlo. Es cuestión de tener calma, paciencia y tranquilizar a la persona que se ha atragantado y en un par de segundos todo debe resolverse”, acotó para La República.

“Hay un reflejo natural que tenemos todas las personas que es toser. Generalmente, cuando hay algún cuerpo extraño, incluyendo la saliva, ingresa a la vía aérea (la entrada de la tráquea), tenemos tendencia a realizar esta acción. Es el primer reflejo instintivo que tenemos y el que ayuda. No hay mucho peligro en esto, porque es un secreción mínima. Pero si fuera un elemento extraño o sólido, ahí sí hay riesgo ”, mencionó la doctora Ysabel Acuña González, miembro de la directiva de la Spaar.

“No hay que confundir (el atragantamiento) con ‘me atoré', porque no pasa nada. Eso generalmente pasa en el esófago y con un poco de agua o saliva hace que pase al estómago. Pero por vía aérea ya no entra ni sale aire. El paciente no puede ni hablar y hasta ni puede pedir ayuda. Se agarra el cuello porque no respira ni habla”, detalló Espinoza Mendoza.

Cabe resaltar que, el término “vía aérea” se refiere al camino del aire del medio ambiente hasta los pulmones. Incluye nariz, boca, faringe, laringe y tráquea.

Recomendaciones ante una situación de ahogamiento: la maniobra de Heimlich

El secretario general de la Spaar, Freddy Espinoza Mendoza, dio algunos alcances para que se evite pasar por este tipo de situaciones, las cuales podrían comprometer la vida de cualquier ciudadano.

“Masticar bien los alimentos para luego pasarlos. A veces, bolos alimenticios de medio tamaño o un pedazo de hueso, que por no verlo, te lo pasas y queda en la vía aérea. Si pasa al esófago y se queda ahí, tienes la sensación de atoro. Pero tú avisas y pides agua. Ahí no hay problema. Todo viene cuando alguien no puede o se agarra el cuello, y es porque el objeto ha entrado en la vía aérea”, explicó.

Por otro lado, el doctor Espinoza expresó la manera en cómo se puede auxiliar a una persona que está presentado un cuadro de ahogamiento: la maniobra de Heimlich.

Maniobra de Heimlich. La persona que auxilia debe utilizar sus dos manos para ejercer una fuerte presión en la boca del estómago de la persona que se está ahogando. Foto: archivo.

“Si una persona está viendo a otra ahogarse, debe detectar que realmente necesita una ayuda inmediata. Esto se detecta con algo clásico que es cogerse el cuello con las manos, señal que se está ahogando. ¿Qué se tiene que hacer? Mantener la calma, porque lo primero que se hace es dar palmadas en la espalda. Esto puede hacer que el afectado aspire y el objeto ingrese más a la vía aérea. Haces un puño con cualquiera de las dos manos, con la otra rodeas toda tu mano y generas una presión en el estómago hacia arriba. Lo más fuerte que se pueda”, precisó Ysabel Acuña, en referencia a la maniobra de Heimlich.

Por su parte, el secretario de la Spaar destacó que esta herramienta es sencilla de efectuar, e incluso resaltó que este movimiento se enseña a los escolares de otros países. “Te colocas detrás del paciente, cierras la mano derecha (que es la dominante), la envuelves con tu mano izquierda, aplicas sobre la boca del estómago y comprimes de forma rítmica. Es decir, de adentro hacia arriba”.

“Debe realizarse con fuerza. Esto hará que el diafragma se eleve, comprima el pulmón y este ejerza fuerza de aire para que bote el objeto a través de la tráquea y lo elimine por la boca. Es bastante efectivo”, agregó el doctor.

Casos especiales o personas donde se tiene que evitar un ahogamiento

Finalmente, el secretario de la Spaar pidió que se tenga mucho cuidado con dos tipos de personas, las cuales deben evitar cualquier caso de ahogamiento cuando se les alimenta: adultos mayores y niños muy pequeños.

“Algunos ancianos, dependientes o que son propensos a atorarse, tienen problemas para deglutir. Por ello, se les da papilla. Y lo mismo con los más pequeños, porque ellos no saben los riesgos. Estos casos especiales son los más susceptibles”, acotó.

“En ancianos y niños, hay que tener mucho cuidado. Si la cantidad de oxígeno no llega de forma rápida, van a perder la conciencia y se complica la situación en la mayoría de los casos”, dijo Acuña González. Asimismo, recomendó a la población a asistir a talleres de primeros auxilios donde se enseñe cómo ejecutar la maniobra de Heimlich: “No siempre habrá un personal médico cerca. Es bastante sencillo de aprender, y hay que practicarlo”.

¿Por qué se llama maniobra de Heimlich?

Se debe a su creador Herny Heimlich. El doctor con esta técnica salvó muchas vidas. Según apunta la BBC esta maniobra fue invetada en 1974.