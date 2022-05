Día Mundial de la Hipertensión: ¿cómo prevenirla y quiénes están más expuestos?

La hipertensión está definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la elevación de la tensión arterial. En palabras simples, es el incremento de la fuerza que ejerce la sangre de una persona contra las paredes de las arterias. Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión.

Es necesario destacar la importancia de luchar contra esta silenciosa enfermedad, que según la OMS, afecta a 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años. Por ello, La República se contactó con Alfonso Bryce, cardiólogo clínico y expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial.

Los cálculos de la OMS establecen que el 46% de los adultos hipertensos desconocen padecer esta afección y, por si fuera poco, solo el 42% de ellos recibe tratamiento . Bryce indicó que este es un tema importante a resolver. “La mitad de la población no conoce su presión arterial y no sabe que puede tener alteraciones en ella”, aseguró. El mencionado cardiólogo explicó que tener conocimiento de ello permitirá saber al paciente “si está en riesgo de sufrir algún evento vascular”.

¿Quiénes están expuestos a sufrir de hipertensión?

La OMS considera que el consumo excesivo de sal, tabaco, grasas saturadas y trans, acompañado de inactividad física, contribuyen a desarrollar la hipertensión. Bryce, además, incluyó en esta lista a los pacientes con sobrepeso, diabetes y otros problemas de metabolismo.

El especialista consultado también estableció a quiénes se les podría complicar más esta enfermedad. “Los pacientes con colesterol o problemas renales son más propensos a producir trastornos vasculares” . señaló.

Bryce profundizó un poco al respecto: “Una persona diabética, con hipertensión o sobrepeso tienen mayor morbimortalidad. Esto quiere decir que existe una tendencia mayor a enfermarse con altos porcentajes de mortalidad”, aseguró.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado del 13 de abril de 2021, estimó que solo en el 2019, la diabetes causó 1,5 millones de muertes en el mundo.

¿Qué síntomas presenta alguien con hipertensión?

Alfonso Bryce explicó que la hipertensión, en la mayoría de sus casos, no da síntomas en sí. Sin embargo, explicó que hay una sintomatología que presentan las personas que ya sufrieron una subida de presión. Pueden ser: dolor de cabeza, mareos, zumbido de los oídos y fatiga excesiva.

Además, indicó que cuando estos síntomas se evidencian casi siempre es demasiado tarde. Para ello, Bryce señaló la prevención como la forma más importante de combatir la hipertensión. “Toda persona mayor de 30 años debe conocer su nivel de presión arterial. El ir al médico a controlarse esto es una forma de protegerse”.

¿Cómo prevenir la hipertensión?

El cardiólogo consultado dijo que un paso indispensable para en la prevención de la hipertensión es el dejar de fumar. Según explicó, el consumo de tabaco produce un gran daño vascular. “Puede causar accidentes cerebrovasculares, conocidos como infartos cerebrales, o problemas coronarios que derivan hasta en fallas cardiacas”, expresó.

Otra acción que ayuda a reducir los riesgos de padecer hipertensión es comer bajo de sal. “ No hay razón para ingerir alimentos salados porque de ahí uno se acostumbra . Las papilas gustativas son muy sensibles y si les damos sal, se acostumbrarán y querrán todo salado”, manifestó.

El no sedentarismo es otra manera de prevenir esta enfermedad. Bryce sostuvo que esto no se trata de ir a un gimnasio y ejercitarse un periodo corto de tiempo. “Las personas deben tratar de movilizarse lo más que se pueda. No se puede pretender ser un atleta solo una hora del día y las otras 23 llevar una vida sedentaria”, apuntó.

Finalmente, destacó la importancia de mantener una dieta equilibrada. “No podemos abusar de grasas saturadas, ni productos elaborados. Tenemos que consumir más productos naturales y no cometer excesos en la alimentación”, concluyó.