¿Beber orina trae beneficios a la salud?

El vegano Harry Matadeen fermentó su orina durante un mes para beberla, hecho que registró en sus redes sociales. Así, contó que desde que empezó a beber el líquido, en el 2016, se ha “curado” de su depresión y se percibe más radiante y joven.

Esta práctica es histórica. De hecho, desde hace miles de años se cree que consumir la propia orina tiene fines cosméticos y medicinales. En la India la ingerían para limpiar el organismo, los aztecas (México) la colocaban sobre las heridas para evitar infecciones y los romanos la usaban porque creían que podía blanquear la dentadura.

Para esclarecer el hipotético uso que se le da a este liquido desechado por nuestro cuerpo, este medio de comunicación contactó a la nutricionista Giuliana Saldarriaga y al urólogo Jorge Saldaña.

¿La orina es buena para la salud?

Saldarriaga precisa que no existe evidencia científica alguna que respalde la práctica hecha por Matadeen. Es más, la califica como un “mito” y pide tener cuidado con lo que sea que escuchemos en internet si es que vamos a recrearlo. ”Debemos recordar que la orina es un medio de nuestro cuerpo para poder eliminar parte de nuestros desechos de las toxinas; entonces, no podemos estar ingiriendo algo que nuestro organismo está eliminando, porque no lo necesitamos”, dice la nutricionista que labora en la Clínica Internacional.

El urólogo Saldaña detalla que la orina contiene el compuesto químico de la urea (el desecho del metabolismo de las proteínas que se ingiere). El bactericida es usado en salones estéticos, pero luego de separar esos otros elementos que contiene: agua, sodio, minerales, ácido úrico y algunas células de la vía urinaria.

¿Qué efectos tiene la orina en el organismo?

Saldaña enumera los efectos secundarios generados por beber orina: gastritis, náuseas, diarreas, dolor muscular, cansancio y malestar general. Esas afecciones, según indica, se presentarán paulatinamente.

Aún así, el urólogo comenta que se puede beber orina en caso de extrema urgencia, en un escenario de necesidad absoluta en el que no tengas nada más que tomar. De ser así, “se puede consumir”.