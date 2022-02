Iniciativa “Por un Perú Sin Cáncer” lanza campaña para alertar de los peligros de la radiación ultravioleta y el cáncer de piel

La iniciativa “Por un Perú Sin Cáncer” anunció el lanzamiento de su campaña para la prevención del cáncer de piel, “El Sol que ayuda”, con el objetivo de cambiar el mito de que la radiación ultravioleta solo nos afecta en verano, sino que está presente los 365 días del año.

Desde hace unos años el Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos niveles de radiación UV, alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado “extremadamente alto” que pone en peligro la salud de todos los peruanos, ya que, una exposición prolongada a la radiación UV solar, sin protección, puede producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario.

Es así que, en el Día Mundial Contra el Cáncer, la iniciativa “Por un Perú Sin Cáncer”, de la asociación “Una vida por Dakota”, busca visibilizar los peligros a los que estamos expuestos los peruanos pues, desde hace unos años, el Perú es el país con la radiación UV más alta del mundo.

“Sabemos que hay un sol que, en exceso, nos hace mucho daño, pero no le damos la debida importancia, y al mismo tiempo está el otro sol que nos importa mucho y que puede protegernos del anterior: Nuestra moneda. Por ello, a través de la campaña “El Sol que ayuda” buscamos que la población pueda desarrollar esa cultura de prevención contra los rayos UV, a través del uso del bloqueador solar, lentes de sol, alimentación saludable, entre otros elementos y factores de protección”, manifestó Paloma Pacheco, fundadora y presidenta de “Una vida por Dakota”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe la idea de que en los días nublados no nos “quemamos”, y, por lo tanto, no nos afecta la radiación ultravioleta, pero esto no es del todo cierto, ya que, hasta el 80% de la radiación UV solar puede atravesar la nubosidad poco densa, y la neblina de la atmósfera puede incluso aumentar la exposición.

“Es importante que la población aprenda a identificar los niveles de radiación al que está siendo expuesta tanto en los días soleados, como en los días nublados. Por ello, hemos creado la Pulsera UV, un elemento que cambiará de color blanco a morado al ser expuesta a los rayos UV. A mayor radiación, mayor intensidad de morado, lo que nos recordará que estamos expuestos a la radiación, con sol y sin sol, y que debemos protegernos todos los días del año”, señaló Paloma Pacheco.

Según GLOBOCAN, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, en el Perú, durante el 2020, se registraron cerca de 1,300 nuevos casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo, ocasionando la muerte de casi 400 peruanos. Sin embargo, la excesiva exposición a la radiación ultravioleta no solo genera cáncer a la piel, también produce envejecimiento prematuro de la piel, reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica y las cataratas, así como daño y debilitación del cabello.

De esta manera, la iniciativa “Por un Perú Sin Cáncer”, durante el desarrollo de la campaña “El Sol que ayuda”, estará donando Pulseras UV a la población más vulnerable y más expuesta a la radiación, como: taxistas, motorizados de delivery, comerciantes, trabajadores municipales, canillitas, heladeros, pescadores, entre otras personas que trabajan al aire libre.

Asimismo, gracias a una alianza entre “Una vida por Dakota” y QF Farmacia Magistral, se estarán realizando despistajes gratuitos de cáncer de piel a través los Centros Médicos Vinali, ubicados en Lima (Av. Antúnez de Mayolo 1383, Los Olivos), Piura (Av. Grau 956, Piura) y Chiclayo (Av. Pedro Ruiz 770), durante el mes de febrero y marzo. Para conocer las fechas, ingresar a las redes sociales de la asociación: @UnavidaporDakota en Facebook e Instagram.

Finalmente, quienes deseen adquirir las Pulseras UV, podrán hacerlo por una donación de s/. 5.00, la cual permitirá a la institución continuar realizando despistajes preventivos gratuitos de cáncer de piel a nivel nacional. Las mismas podrán adquirirse a través de la web www.elsolqueayuda.com , en “La Feria” ubicada en Jr. Unión 108, Barranco, durante todo el mes de febrero, de jueves a domingo, así como en el Centro Comercial Arenales y en todas las farmacias QF Magistral de Lima.