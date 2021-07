Ahora que el Perú se encuentra en los meses de invierno, la temperatura en varias de sus localidades baja considerablemente. Entre las sensaciones más incómodas que experimentamos cuando hace frío, sin duda, está el aumento en las ganas de ir al baño para orinar. ¿Por qué sucede esto?

La República conversó con Luis Miguel Peralta, urólogo de la Clínica Ricardo Palma, para que nos ayude a entender la razón de este problema y nos comparta algunos consejos para cuidar nuestro sistema urinario durante estos días invernales.

¿Por qué tenemos más ganas de orinar cuando hace frío?

En primer lugar, Peralta aclara que esta sensación obedece a un tema fisiológico y no está relacionada con enfermedad alguna: “Durante el invierno, hay una contracción de la circulación a nivel de las extremidades (manos, piernas) para no perder calor. Eso hace que toda la sangre se concentre básicamente en el torso, en el abdomen y en la cabeza”.

Esto —prosigue el especialista— “genera un aumento de la cantidad de sangre que pasa por los riñones; sigue siendo la misma cantidad de sangre, pero en un espacio más pequeño. Al filtrar más sangre, los riñones, producen más orina”.

Los riñones filtran más sangre durante el invierno debido a la contracción de la circulación en las extremidades; por ello, producen más orina. Foto: difusión

¿Cuántas veces es normal tener ganas de orinar?

Peralta explica que lo normal es miccionar entre unas 4 a 6 veces en todo el día, una cifra que aumenta en los meses fríos con 2 a 3 veces más, para un total de 6 a 9 veces diarias en invierno. Además —indica—, el 10% de estas urgencias se presenta en la noche y el resto durante las horas de vigilia.

¿En qué casos debemos estar alertas si vamos demasiado al baño?

El urólogo advierte que acudir a orinar más de 10 veces al día es una señal de alerta. Asimismo, recuerda que lo normal es levantarse una vez durante las horas de sueño para ir a miccionar, pero que se considera algo patológico si aumenta a 2, 3 o 4 veces.

Peralta también señala que debemos estar alertas si ese aumento de ganas de miccionar es acompañado por síntomas como ardor al orinar, sensación de no haber terminado con ello, o bien hacerlo “de poquito en poquito y a cada rato”.

“Estas alteraciones deberían hacernos pensar que de repente hay algo más, posiblemente algo infeccioso o que me esté irritando la vía urinaria”, añade el experto, quien recomienda acudir a un urólogo ante estas señales o de haber asociación de síntomas como fiebre o ardor al orinar que puedan indicar una infección. En casos graves, es necesario ir a un servicio de emergencias para un tratamiento inmediato.

¿Qué se recomienda para cuidar el sistema urinario?

Lo primero, según Peralta, es el consumo de líquidos. “Normalmente, se debe consumir un litro y medio de agua por día para mantener un adecuado funcionamiento renal. Puede ser en formas como infusiones, mates, jugos”, aconseja.

En segundo lugar, el experto recomienda no aguantar demasiado la orina. “A veces, las personas no quieren ir a servicios higiénicos que no sean los de su casa y eso motiva que se aguanten la orina. Ese hecho predispone a infecciones urinarias”.

Una recomendación más es no descuidar la higiene. “Eso sobre todo para los niños y niñas. En los meses de invierno, ellos tratan de evitar al máximo el contacto con la ducha, y hay pequeños que también pueden sufrir un proceso infeccioso”.

Beber agua será importante para cuidar nuestro sistema urinario. Foto: difusión

