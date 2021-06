Día Mundial de la Leche: cuánta se consume en Perú y cuánto es lo recomendable

En el marco del Día Mundial de la leche, que se celebra este 1 de junio, hacer un repaso sobre su consumo en el Perú es de carácter importante y necesario, pues se trata de uno de los alimentos más consumidos dentro del país.

Aquí te proporcionamos algunos datos sobre su consumo en territorio nacional, así como recomendaciones acerca de su ingesta.

¿Cuánta leche se consume en el Perú?

De acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio de Agricultura (Minagri), publicadas en el 2020, el consumo per cápita de leche en el Perú alcanza los 87 lt/persona/año.

La cifra, en comparación de los 120 lt/persona/año que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es un número considerablemente menor a lo indicado.

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido decir que existe una brecha de consumo del 33 lt/persona/año que necesita ser cubierta.

¿Cuánta leche se recomienda consumir?

De acuerdo con organizaciones internacionales como la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad), el consumo diario de leche y otros productos lácteos debe ser de dos a tres raciones diarias.

La misma institución menciona que, incluso en la etapa de la infancia y adolescencia, las porciones deberían ser de 3 a 4 por día. Estas, según el producto, equivaldrían a un vaso de leche de 200ml, 2 yogures o 125g de queso fresco, por ejemplo.

En contraste con lo anterior, la nutricionista Diana Otero de Manzana Verde, sostiene una opinión diferente sobre el consumo de leche, pues cree que es muy variable según la persona.

“La leche es un alimento bastante completo. Tiene proteínas, carbohidratos (lactosa) y fuente de grasa. Si es necesaria o no, depende de cada persona, porque los nutrientes también se pueden cubrir mediante otros alimentos. Por ello, siempre es importante una orientación profesional”, indica.

Otero explica que, a pesar de ser un excelente aporte de calcio, se puede omitir su consumo. Sin embargo, también señala que, de ser ese el caso, es importante que deba complementarse.

Además, aprovechó para recalcar la desinformación que suelen tener algunas personas sobre las leches hechas en bases a frutos y verduras.

“El término leche explica que proviene de una glándula mamaria. Hay leches de almendras, cocos y otros alimentos que no pueden ser llamadas leche, porque no vienen de eso” , menciona Otero. Luego añadió: “En todo caso, deberían llamarse ‘bebidas vegetales’”.

De igual manera, señaló que es verdad que dichos productos líquidos pueden reemplazar la leche, pero no nutricionalmente. “Sería bueno no evitar la leche si no es por una postura ética o intolerancia, porque a fin de cuentas la leche es un buen producto alimenticio que puede formar parte de una dieta bastante saludable”.

Dentro del mismo panorama, el pasado mes de abril, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizó el anuncio de la instalación del Consejo Nacional de la Leche (Conale), que tiene como uno de sus objetivos principales evaluar propuestas para incrementar la oferta de la leche y derivados, así como también, fomentar un mayor consumo del producto entre la población.

Contemplando las cifras de consumo del año pasado y en consideración con la afectación económica debido a la pandemia de la COVID-19, la incorporación de dicho Consejo sería clave para mejorar este aspecto en el país.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Leche hoy?

El Día Internacional de la Leche fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el propósito de incentivar el consumo de productos lácteos en todo el mundo. El 1 de junio del 2001 fue el primer día en el que tuvo lugar esta celebración.