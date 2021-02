¿Qué es el Índice de Masa Corporal (IMC) y cómo se calcula?

Debido a la inmovilización social obligatoria y al cierre de gimnasios, muchas personas se tomaron un descanso de sus rutinas de ejercicios físicos. Sin embargo, no realizar actividades corporales puede afectar nuestro peso y, por lo tanto, nuestro índice de masa corporal (IMC).

El IMC es un valor que no se debe descuidar debido a que puede dar indicios de una mala alimentación o falta de ejercicio. Descubre en esta nota qué es el índice de masa corporal, cómo se calcula y cuáles son las recomendaciones para reducirlo.

¿Qué significa IMC?

IMC es el índice de masa corporal del cuerpo humano. Este es el resultado de dividir el peso en kilogramos (kg) entre el cuadrado de la estatura en metros (m²). Dicho valor obtenido debe ser comparado en la siguiente tabla para determinar en qué condición se encuentra el individuo.

Tabla para calcular tu índice de masa corporal.

Según Patricia Chávez Agurto, especialista en nutrición clínica, el valor que debe obtener una persona saludable se encuentra entre 18 y 24,9 de índice de masa corporal . Cifras mayores a 25 pueden dar sospechas de sobrepeso. No obstante, advirtió que el IMC es un valor referencial debido a que no contempla otros parámetros que influyen en la variación del peso.

“Este índice de masa corporal por mucho tiempo se utilizó para diagnosticar problemas de peso, tanto delgadez como sobrepeso, pero no es necesariamente el más acertado porque dentro de esta relación hablamos de peso global y no podemos distinguir de un peso que se deriva de una buena masa muscular o de un exceso de grasa ”, sostuvo.

Diferencia entre IMC y grasa corporal

El IMC es el índice que relaciona el peso total con la talla; sin embargo, el peso global se compone de tres elementos: agua, masa muscular y grasa corporal.

“ El IMC no va a discernir entre lo que es grasa y músculo. Es por eso que no es el índice que los nutricionistas utilicemos únicamente para diagnosticar el sobrepeso . Hablemos de las personas que tienen gran peso, pero de masa muscular, las que hacen mucha actividad física y por lo tanto su cuerpo es más músculo que grasa. Si tomas ese valor del peso y lo divides con su talla, te puede salir que tiene sobrepeso, pero en realidad esta persona no está en riesgo porque la mayoría de su peso es músculo”, indicó Chávez.

La especialista agregó que el IMC no se debe usar como un valor superficial que determina la condición de un sujeto. “(El diagnóstico) tiene que estar acompañado de un nutricionista porque son ellos los que pueden realmente discernir entre los diferentes parámetros y determinar cuál es el estado nutricional de una persona”, explicó.

¿Cómo calcular el IMC?

Puedes calcular tu índice de masa corporal siguiendo los pasos a continuación:

Obtén tu peso en kilogramos

Determina tu estatura en metros

Eleva el cuadrado tu estatura

Por último, divide tu peso entre el resultado de la operación anterior.

Consejos para reducir el IMC

Patricia Chávez nos brinda las siguientes recomendaciones para disminuir nuestro índice de masa corporal: