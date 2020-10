El café, el té y las gaseosas aumentan el riesgo de reflujo, según estudio

El Massachusetts General Hospital presentó los resultados del “Estudio sobre la Salud de las Enfermeras II”, que fue elaborado en base a datos obtenidos en una investigación realizada entre los años 2007 y 2013, en el cual participaron 48,308 mujeres. El estudio da a conocer la relación entre el excesivo consumo del café, té y gaseosas, y el riesgo de un aumento significativo en los síntomas de reflujo gastroesofágico, conocido comúnmente como reflujo.

Este estudio comenzó en 1989. Cada dos años las participantes llenan cuestionarios sobre sus estilos de vida, historias clínicas y enfermedades recién diagnosticadas, y cada cuatro años completan un cuestionario certificado, donde indican su frecuencia de consumo de alimentos y bebidas. Las participantes no presentaban síntomas regulares de reflujo gastroesofágico, no tenían cáncer y no hacían uso de medicamentos para la reducción del ácido gástrico. Los primeros resultados reportaron que hasta 7961 participantes presentaron síntomas semanales y fueron analizados como casos.

Según el estudio se pudo conocer que las participantes que consumieron más de seis porciones por día de café, té y gaseosas, en comparación con las que no consumieron ninguna porción, tuvieron mayor propensión al desarrollo de síntomas de reflujo. El riesgo se incrementó de la siguiente manera: café, 1.34; té, 1.26; y Gaseosas, 1.29. Cuando el incremento fue de dos porciones por día, la relación de riesgo fue de 1.06 para el café, 1.07 para el té, y 1.11 para las gaseosas.

Vale mencionar que en el Perú el consumo por persona de café es de 650 gramos anuales. Asimismo, según un informe de Euromonitor, para el año 2021 se tiene previsto que nuestro país produzca 2,710.8 toneladas de té, lo que significa que el consumo per cápita de té se elevará más. Actualmente, Perú es el quinto consumidor de té en Latinoamérica.

Cabe señalar que, de acuerdo al “Estudio sobre la Salud de las Enfermeras II”, no hubo asociación entre el reflujo gastroesofágico y otras bebidas comunes, incluyendo el agua, la leche o el jugo de cítricos (contrario a lo que se piensa). De hecho, el reemplazo de dos porciones de café, gaseosa o té por dos porciones de agua se asoció con la reducción del riesgo en un 4% para el café y el té, y en un 8% para las gaseosas.

Con estas evidencias, el Massachusetts General Hospital recomienda a los médicos considerar la posibilidad de aconsejar a los pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico que beban más agua en lugar de café, té y gaseosas, en especial si actualmente consumen cuatro o más porciones de cualquiera de esas bebidas al día.