Día Mundial del Corazón: conoce la importancia del cuidado ante las enfermedades cardiovasculares

En el marco del Día Mundial del Corazón, el cual se celebra el martes 29 de setiembre, es importante recordar la importancia de llevar una vida saludable para evitar enfermedades crónicas y ataques al corazón (infarto) que podrían ser mortales para una persona.

El presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología (Sopecard), el Dr. Enrique Ruiz Mori, recordó la importancia del cuidado de la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, sobre todo en el contexto sanitario que se vive por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, explicó cuáles son los hábitos saludables que deben seguirse para tener un corazón sano.

¿Por qué es importante cuidar el sistema cardiovascular?

De acuerdo con el titular de la Sopecard, el 27% de la población mayor de 18 años en el Perú (alrededor de 5 millones de personas) es hipertensa. Las cifras indican que la hipertensión arterial es una enfermedad frecuente y peligrosa, por lo que debe tratarse a tiempo.

“Las personas piensan que cuando tienen dolor de cabeza, esto se debe a una presión alta, y si ya no les duele creen que su presión está normal. No debemos permitir que este mito crezca. Existen personas que dicen ‘doctor, yo sé cuando tengo la presión alta’, este es el mayor error”, explica Ruiz Mori.

Al no dar síntomas con frecuencia, la hipertensión arterial es conocida como la asesina silenciosa, y de no tratarse, las consecuencias para el paciente podrían ser mortales.

Consecuencias de enfermedades cardiovasculares

Según el Dr. Enrique Ruiz Mori, las enfermedades cardiovasculares tienen muchos riesgos, son peligrosas y requieren tratarse a tiempo, ya que los pacientes podrían morir a causa de un infarto agudo de miocardio o quedarse inválidos por culpa de un derrame cerebral.

Un ataque al corazón podría ser mortal para cualquier persona. Foto: Shutterstock

“En los últimos 20 o 25 años, las enfermedades infecciosas se están controlando, por eso las personas mueren menos por una neumonía o diarrea. Mientras que los problemas crónicos (como la hipertensión arterial) matan más a la gente”, indicó.

Cuidados para un sistema cardiovascular saludable

El presidente de la Sopecard dio los siguientes consejos para tener un corazón sano:

- Evitar el tabaco: fumar acelera la frecuencia cardíaca y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos, lo que a su vez aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Además, el fumador activo y pasivo tienen más riesgo de sufrir un ataque cardiaco.

- Comer de manera sana: además de una dieta balanceada con frutas y verduras, es necesario mantener la hidratación durante el día. No significa que uno no pueda comer eventualmente alguna comida en especial, pero no se debe volver en una rutina para la persona. La sal es el principal factor por el cual hay más gente hipertensa. Existe gente que sin probar la comida le agrega sal, es necesaria, pero no se debe consumir en exceso.

- Tener una rutina activa: evitar el sedentarismo no solo cuida el estado físico, sino que fortalece al corazón, baja la presión arterial y controla el peso. La persona tiene que estar en actividad y realizar ejercicios, por lo menos tres veces por semana (45 minutos al día). Es importante tratar de mantener un peso saludable.

- Controlar los niveles de estrés: la soledad o la ira pueden generar estrés en las personas, lo que aumenta la presión arterial, por lo que es importante saber cómo manejarlo. Algunas de las opciones son practicar yoga y dedicar tiempo y espacio a realizar actividades que relajen la mente y el cuerpo. Actualmente se vive en un mundo globalizado donde hay competitividad en el trabajo, lo cual genera estrés. Los niños también sufren de este mal porque ahora están sentados frente a una computadora todo el día y quieren ganarle en algunas funciones, en los colegios también hay competitividad.

- Vacunarse contra la influenza: tener influenza incrementa en diez veces el riesgo de tener un infarto. Las vacunas para la gripe y el neumococo disminuyen hasta en 45% esta posibilidad y previenen no solo neumonías, sino también eventos cardiovasculares.

Hacer ejercicios ayuda a mantener un sistema cardiovascular sano. Foto: Yalpp

Falta de concientización en el Perú

Ruiz Mori asegura que existe una falta de concientización sobre los problemas cardiovasculares en el país, aunque advierte que el sistema de salud se ha trazado ciertos objetivos que se cumplen poco a poco.

“Las enfermedades infecciosas se han ido controlando, pero las que han ido emergiendo (enfermedades crónicas no transmisibles) han logrado tener un mayor protagonismo, y esa es la transición epidemiológica que se está viviendo en Perú. Las estrategias sanitarias están más dirigidas al dengue o la tuberculosis”, finalizó.

