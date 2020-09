¿Es seguro el uso de lentes de contacto durante la pandemia por Covid-19?

Muchas personas que usan lentes de contacto tienen ciertas interrogantes sobre el peligro de contagio de la Covid-19 y la más frecuente es ¿Puedo usar lentes de contacto? Actualmente no se cuenta con mucha información respecto a este tema y lamentablemente esto genera mucha especulación.

Especialistas de Oftalmosalud precisan que el uso de lentes de contacto fue y sigue siendo una forma eficaz para la corrección y tratamiento de problemas visuales para millones de personas alrededor del mundo. Muchas personas que lo utilizan no verían nada sin ellos y no usarlos disminuiría notablemente su calidad de vida ya que las gafas no les dan la visión y la comodidad que tienen con el uso de los lentes de contacto.

No hay ninguna evidencia científica que indique que el uso de lentes de contacto debe evitarse en individuos sanos o que el uso de estos sea de mayor riesgo de desarrollar alguna infección por coronavirus, en comparación con aquellos que utilizan gafas. Es preciso resaltar que si se adopta las medidas de higiene adecuadas se previene la transferencia de este virus en nuestro organismo.

Las siguientes recomendaciones son vitales e importantes para todo usuario de lentes de contacto durante esta pandemia: La principal es lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con toallas de papel. Esto debe realizarse antes de ponerse y de quitarse los lentes de contacto.

Chequeo de lentes de contacto. Foto: Difusión.

Otra recomendación es desechar los lentes siguiendo su reemplazo programado, el cual puede ser diario, bisemanal, mensual, trimestral o anual. También, reemplazar el estuche donde se conservan los lentes de contacto cada tres meses. Desinfectar los lentes de contacto con las soluciones indicadas para su mantenimiento y que sean biocompatibles con el material de fabricación y finalmente, evitar el contacto de los lentes con agua, como por ejemplo la del grifo, la de la piscina y playa.

Los especialistas de Oftalmosalud destacan que si una persona usuaria de lentes de contacto está enferma o presenta síntomas de resfriado o síntomas similares a la gripe, estos deben dejar de usar lentes de contacto como medida preventiva.

Aunque todavía no esté descrito en alguna investigación científica, es recomendable evitar llevar las manos a los ojos, utilizando guantes o no, porque la lágrima puede ser un agente transmisor del Covid-19, además, debemos recordar que según la superficie, el virus puede permanecer activo por horas y/o días, por lo cual, es importante el constante lavado de manos, ya que sin querer podemos tocar nuestro rostro.

Algunas personas piensan que el usar gafas puede servir como mecanismo preventivo contra la Covid-19, pero todavía no existe evidencia científica que indique que esto sea cierto.

En conclusión, las personas sanas y sin ningún síntoma de la Covid-19 pueden seguir usando sus lentes de contacto siguiendo las indicaciones por su especialista.