La importancia de los suplementos nutricionales: ¿en qué momento debemos consumirlos?

La inclusión de suplementos nutricionales en la dieta diaria de una persona es un tema que genera controversia, debido a que algunos no conocen en qué situaciones deberían consumir estos productos que ayudan a recuperar vitaminas y minerales en el cuerpo.

En esta nota, Patricia Chávez Augurto, coordinadora de la carrera de Nutrición en la Universidad Privada del Norte (UPN), advierte que no es necesario consumir estos productos alimenticios si no existe alguna deficiencia en el organismo de la persona y explica cuáles son las claves para reforzar el sistema inmunológico.

Los suplementos nutricionales se consumen cuando hay un déficit en el organismo. (Foto: AFP)

¿Qué son los suplementos nutricionales?

Son productos complementarios que contienen una combinación de vitaminas y minerales, y sirven para dar nutrientes adicionales a las personas que los consumen. Los suplementos se comercializan en diferentes formas, tales como: tabletas, líquidos, pastillas, cápsulas, polvos, entre otros.

“Si bien los suplementos nutricionales son de ayuda para el organismo, no es necesario su consumo diario. Estos son medicados cuando la persona tienen un déficit de vitaminas, minerales o falta de peso corporal; por lo que se complementa su alimentación”, explica Chávez Augurto.

Beneficios de los suplementos nutricionales

Es importante entender que los suplementos nutricionales no van a sustituir comidas necesarias para que una persona lleve una alimentación saludable. Aunque, muchos de ellos pueden ayudar a obtener nutrientes para fortalecer el sistema inmunológico, además, otros ayudan a reducir el riesgo de enfermedades.

“Pueden tener muchos beneficios cuando son consumidos por la indicación de algún especialista de la salud. Todo lo que consumimos en exceso va a terminar siendo eliminado de nuestro cuerpo, no necesariamente absorbido al 100%”, enfatizó la nutricionista de la UPN.

Patricia Chávez manifiesta que el consumo de suplementos nutricionales es todo un proceso. Para que las vitaminas y minerales ingresen al organismo, se instalen y ayuden al sistema inmunológico tiene que pasar un tiempo ya que “no se da de un día para otro”.

Riesgos de tomar suplementos nutricionales

De acuerdo a la especialista en nutrición, sí existen muchos riesgos que podría traer el consumo de suplementos alimenticios.

“Hay algunos suplementos que no están avalados científicamente, otros no son regulados y generan problemas en las personas que lo consumen. Antes de comprar, hay que consultar con un especialista, nutricionista o un médico, ya que ellos ven si los pacientes pueden consumir el suplemento y si lo necesitan”, indicó Chávez Augurto.

Una persona podría complicar su salud si combina varios productos, por la cantidad de vitaminas y minerales que ingresan al organismo, o si sustituye su alimentación con estos.

La mejor forma de alimentarse es a través de la mezcla de frutas y verduras en las dietas diarias. (Foto: Composición LR)

¿Cuándo deben consumirse los suplementos nutricionales?

La coordinadora de la carrera de Nutrición en la UPN indica que los suplementos solo deben consumirse cuando existe un déficit en el organismo. Por ejemplo, una persona con anemia, pese a cumplir con una buena alimentación, necesita de un complemento nutricional para adquirir vitaminas y minerales.

“Aumentar nuestro consumo de fruta y verduras nos va a proteger contra cualquier enfermedad y mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Cuando la persona combina adecuadamente todos sus alimentos y adquiere todos los nutrientes, no hay necesidad de complementar con suplementos”, manifiesta Patricia Chávez.

“Lo más importante es balancear nuestras comidas, ya que es la base de la salud. Persona que no ha tenido una buena alimentación es más propensa a cualquier enfermedad. El uso de los suplementos no es necesario a no ser que se identifique un déficit o una necesidad en esta persona”, culminó.