¿Cómo afrontar psicológicamente una nueva cuarentena?

La primera cuarentena aplicada por el gobierno de Martín Vizcarra tuvo como objetivo frenar la cadena de contagios y muertes por coronavirus. Esta decisión, sin embargo, desencadenó un daño colateral en la salud mental de los peruanos. Adoptar esta medida los ayudó, en cierta forma, a blindarse contra la COVID-19, pero, en simultáneo, los empujó a experimentar una serie de trastornos como ansiedad o depresión. Ahora, ante el nuevo incremento de infectados y decesos, el presidente decidió optar nuevamente por la inmovilización obligatoria de los domingos ¿Cómo afrontar este problema desde el aspecto psicológico?

En un investigación realizada por la psicóloga clínica y psicoanalista Giuliana Rivera, quien también es directora del Centro Psicoterapéutico Online T&T, se reveló que más del 78.6% de profesionales de salud interrogados indicaron que hubo una mayor demanda de consultas vinculadas a la depresión y la ansiedad. Asimismo, se evidenció que un 75% de pacientes atendidos por los expertos culparon de estos trastornos al confinamiento.

En conversación con La República, la psicóloga Giuliana Rivera indicó que las alteraciones psicológicas tuvieron mucho que ver con algunas “condiciones necesarias” durante el confinamiento para detonar los “trastornos y patologías”. “La perdida del trabajo, de la libertad, la incertidumbre, el temor a la muerte”, son algunos de los ejemplos. Un retorno a la cuarentena podría provocar que las personas “lleguen a suicidarse en un momento de desesperación, podrían agudizarse más los cuadros de ansiedad, de depresión mayor, las crisis de pánico”.

“En el plan de salud mental del Gobierno le dan mucho énfasis al tema psiquiátrico” cuenta y explica que un psicoterapeuta “puede dar terapias en procesos largos o cortos, lo cual, se llama intervención de crisis [...] el psiquiatra solamente medica síntomas”. “La herida no cierra por una anestesia”, reflexiona. “Uno tiene que saber que el apoyo psicoterapéutico es valioso, tiene que ir de la mano; una persona no puede estar medicada toda su vida, eso no es sostenible”.

Antes de que el presidente de Martín Vizcarra anuncie la renovación de la inmovilización obligatorios los domingos, Rivera nos aseguraba que “el gobierno, de tomar esta medida, debería de capacitar a toda la gente, unirse con otras entidades y más. No solo la salud física es importante, si no tienes salud mental no puedes funcionar”. Subraya que las secuelas se van a ver a finales de año o el próximo en los niños.

“Ellos (los niños) han sufrido un golpe muy duro. Fueron como etapas. Al comienzo era: qué bacán, que puedan estar con sus papás, un momento que nunca o pocas veces se tiene, así los papás se lleven mal. Pero luego fueron testigos de la tensión entre los padres y la familia por temas económicos, por temas de convivencia, por ansiedad [...] se ha detenido mucho en su proceso madurativo.”

¿Cómo afrontar cuadros de ansiedad o depresión?

La psicóloga y psicoanalista Giuliana Rivera indica que la persona con problemas de salud mental “primero debe reconocerlo y hablarlo con alguien cercano”. Resalta que lo principal es “ver qué tanto impedimento está generando en el funcionamiento laboral, social o personal”.

“Si cree que puede manejarlo, puede cambiar las rutinas, buscar momentos recreativos, adoptando los protocolos correspondientes”, recomienda, pero sugiere que en el caso de que se sientan bajo el asedio de síntomas crónicos deben atenderse en algún centro privado o solicitar apoyo a alguna línea como, por ejemplo, el 113. “Sería muy perjudicial (el retorno a una cuarentena total). Sino se toman las medidas correspondientes de acompañamiento”, sentencia.