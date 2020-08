La pandemia del nuevo coronavirus nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el sistema inmunológico en la lucha contra esta y varias otras enfermedades. ¿Cómo podemos fortalecerlo con este propósito? El conocido doctor José Luis Pérez Albela conversó con La República sobre el rol clave que la medicina natural puede jugar en esta misión.

“El terreno lo es todo, en este caso el cuerpo. Por ejemplo, el 85.5 % de los que mueren por coronavirus tenían obesidad y un 43.1 % padecían de diabetes. Es lo último que ha publicado el Minsa. Entonces, el estilo de vida tiene que ver”, afirmó.

-¿Cuán importante es, entonces, la medicina natural?

La medicina natural tiene miles de años, es una medicina a la que me honro en pertenecer. Lo que hay que hacer en estos tiempos de emergencia es integrar el arte con la ciencia. La medicina es una sola, son dos caras de la misma moneda. Es como decir, el cerebro: hay un hemisferio que es artístico y otro científico.

-Hablemos, por ejemplo, de la dieta a seguir. ¿Qué es lo más recomendable?

Una comida sin cereales es una fiesta sin música. Si te faltan los cereales bajas las defensas. Hay que consumir alimentos como el kion, la cebolla, el ajo, el limón, la cúrcuma, el romero, el tomillo. Los hongos: el shiitake, el hongo chino, el tonku. Las algas también, ayudan al hígado graso y tienen 12 veces más minerales que todas las plantas de sierra.

También hay que consumir zinc, magnesio. El magnesio cuatro horas diario, te va a evitar la ansiedad de comer. La gente con sobrepeso tiene predisposición a estos males.

Pérez Albela asegura que la cúrcuma es útil para subir las defensas. Foto: iStock.

-¿De qué formas recomienda ingerir estos alimentos?

La comida oriental, hermano, la mejor comida del mundo: muchas verduras, mucho verde. ¿Qué hace un animal cuando está enfermo? Come verde, mucha fibra, clorofila. El limón lo licuas con cáscara y todo para una limonada. Hay una receta con el kion, la cebolla, el ajo y el limón. Maceras el ajo en 10 minutos, y hierves todo en 3 litros de agua a 15 minutos.

-¿Qué hábitos recomienda para comer saludablemente?

Comer la mitad de lo que se come. La cantidad produce radicales libres y se oxida, así sea comida sana. La gente come 60 % más de lo que necesita; también come mucha carne, muchos productos animales, mucha azúcar, y eso está mal. Nuestra dentadura es para comer granos.

El doctor recomienda consumir el limón en limonada hecha con la cáscara. Foto: Pixabay.

-¿Y qué cosas deberíamos evitar al momento de comer?

La humanidad come tarde y estamos drogados con la luz sintética. El hígado fabrica defensas y tiene más de 500 funciones. Si te quedas hasta tarde la luz artificial te provoca comer, ya malograste tu sueño, despiertas con defensas bajas, irritado, cansado, y el hígado que tenía que autorrepararse de 1 a 3 de la mañana no lo puede hacer.

-¿Qué otros hábitos pueden afectar negativamente a las defensas?

El miedo. La gente no puede dormirse viendo noticias feas en la noche. Es gravísimo, baja la inmunidad.

-¿Qué otras cosas recomienda para fortalecer el sistema inmune?

La actividad física, 40 minutos al día. Según la neurociencia, eleva la inmunidad. Dormir temprano: como el día es más corto, hay que guardarse más temprano. La gente está hasta muy altas horas de la noche, y eso sumado a la humedad, el frío, el comer demasiado en la noche, predispone a que baje la inmunidad.

Pérez Albela también recomienda consumir hongos como el shiitake. Foto: Pixabay.

-¿Las autoridades le dan a la medicina natural la importancia debida?

No en la medida que deberían darle. El ayuno, por ejemplo, eleva las defensas, pero nadie habla de eso. El Seguro Social es el que más apoya, hay un área de Medicina Complementaria. Pero hace falta más acción.