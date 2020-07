Trastornos alimenticios: ¿cómo afecta la cuarentena en la salud de personas con estos males?

View this post on Instagram

🤍gracias @minamipanizo.ilustra por la ilustración🤍 . Quería compartirles este ejercicio que a mí, en mi proceso, me sirvió muchísimo. Ver a mi cuerpo más allá de lo que muestro, más allá que algo estético. Los estereotipos de belleza a veces nos hacen olvidar la verdadera función de nuestro cuerpo . Para construir una imagen corporal positiva, no necesitas amar tu cuerpo, no necesitas que te guste. Una imagen corporal positiva va más dirigida a la apreciación que al amor . ¿Por qué le agradeces a tu cuerpo hoy? 💕 . 🎨: @minamipanizo.ilustra