Los síntomas del coronavirus son variados. Uno de ellos es la pérdida parcial del olfato. La mayoría de los portadores experimentaron este mal cuando estaban en la etapa inicial de la enfermedad. La ciencia en su momento creyó que podría ser permanente, pero unos científicos de Estados Unidos encontraron detalles que dirían lo contrario.

Los encargados de la investigación publicada en la revista ”Science Advances” fueron un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de Harvard. En el estudio explicaron cuáles son las células dañadas y, además, indicaron que este síntoma “devastador”, el de perder el olfato, puede ser un punto de partida para predecir con mayor efectividad los estragos de la enfermedad.

El origen del esta pérdida del olfato, según los investigadores, no serían las neuronas sensoriales, las que detectan y transmiten los olores al cerebro. La verdadera raíz de la interrupción de este sentido yace en las células que sostienen las neuronas sensoriales olfativas. Este hallazgo es positivo porque revela que la pérdida no es permanente, indica a New York Post el doctor Sandeep Robert Datta, profesor asociado de neurobiología en la Facultad de Medicina de Harvard y coautor del estudio.

“Nuestros hallazgos indican que el nuevo coronavirus cambia el sentido del olfato en pacientes no infectando directamente las neuronas sino afectando la función de las células de soporte”, explicó. “Creo que son buenas noticias, porque una vez que la infección desaparece, las neuronas olfativas no parecen necesitar ser reemplazadas o reconstruidas desde cero”, agregó.

Para concluir con el estudio aseguró que lo más importante es contar con más datos para poder hacer una mejor lectura de los mecanismos subyacentes del olfato.

“La anosmia puede parecer un fenómeno curioso, pero puede ser devastador para el porcentaje de personas en el cual persiste”, comentó.

“Puede tener serias consecuencias psicológicas y podría convertirse en un problema mayor de salud pública”, añadió.