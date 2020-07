En la desesperación de encontrar una cura milagrosa para el coronavirus, las personas se han dejado llevar por las recomendaciones anónimas que se han dado sobre medicamentos que podrían ayudar a combatir la infección, como lo es el dióxido de cloro.

Varios científicos alrededor del mundo se encuentran investigando la cura contra la COVID-19, enfermedad que se ha expandido por varios países, causando millones de pérdidas humanas, así como económicas.

Aunque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han desaconsejado el uso de dióxido de cloro para el tratamiento de la COVID-19, algunas personas quieren utilizarlo como medicamento. Conoce en esta nota algunos mitos y verdades sobre esta sustancia química.

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es uno de los insumos de la limpieza industrial, pues es “una sustancia química que se utiliza normalmente para blanquear pasta de papel, fibras textiles y también como un desinfectante”. Así lo precisó William Cortez, presidente del Sector de Docencia e Investigación del Colegio Químico Farmacéutico de Lima en declaraciones a La República.

En tanto, se entiende que su uso no está autorizado para el tratamiento de enfermedades debido a su naturaleza. Además, el experto indicó que no se habían realizado estudios clínicos que determinen su seguridad para el consumo humano.

“El dióxido de cloro no ha tenido ningún estudio clínico en donde se pueda probar su efectividad o seguridad. Ni siquiera hay un estudio preclínico que determine su utilidad para ninguna enfermedad específica”, precisó Cortez.

¿Por qué relacionan el dióxido de cloro como cura contra el coronavirus?

Respecto a su uso, el dióxido de cloro ha sido muy vinculado con el coronavirus y su uso como el tratamiento. La explicación radicaría en su poder antibacteriano y desinfectante, sin embargo, el investigador mencionó que este químico no deben utilizarlo las personas infectadas, ya que empeoraría su situación.

“Lo quieren utilizar para todo, porque se les ocurrió a un grupo de personas decir ‘bueno quizá tiene algún poder antibacteriano’ y puede curar el cáncer, puede curar el SIDA, puede curar el acné. Como lo que pasó con la hidroxicloroquina, la gente pensó que podía ser la cura y lo incluyeron en las guías de tratamiento, pero lo que demostró un importante estudio en un grupo de pacientes es que este fármaco producía más eventos adversos y terminaba siendo más tóxico”, sostuvo William Cortez.

El uso del dióxido de cloro también se recomendó antes para el tratamiento del cáncer. (Foto: La Vanguardia)

Los peligrosos efectos del dióxido de cloro en el organismo

Este químico tiene la capacidad de empeorar rápidamente la salud de las personas, debido a los peligrosos efectos que causa en nuestro organismo. De esta manera, el miembro del Colegio Químico Farmacéutico de Lima mencionó que ingerirlo sería “como tomar lejía”, por lo cual generaría problemas a nivel gástrico.

“Podría producir irritación en la boca, asimismo, irritación en el esófago, en el estómago, vómitos y diarreas”, especificó. En seguida añadió: “Puede producir muchas reacciones adversas, no solamente a nivel gástrico, sino también a nivel cardíaco y hematológico”.

A su vez, manifestó que el consumo del dióxido de cloro puede generar graves reacciones renales y, en varios casos, podría producir problemas pulmonares, poniendo en mucho riesgo la salud de los pacientes con la COVID-19.

“Cada vez que hay una pandemia, la gente dice que se debe utilizar (el dióxido de cloro), no es nuevo. Antes la gente inhalaba el dióxido de cloro, y esto causaba problemas gravísimos como insuficiencias respiratorias y alteraciones cardíacas”, apuntó el especialista.

El dióxido de cloro es letal para un paciente con la COVID-19

Como se conoce, el coronavirus es una infección que ataca directamente a las vías respiratorias. Teniendo en cuenta eso, si una persona que posee el virus y desarrolla los síntomas más graves de la enfermedad, resulta altamente peligroso suministrarle un medicamento que pueda generar el empeoramiento del estado de sus pulmones, tal y como puede ocasionarse con el dióxido de cloro.

“En una persona que ya tenga insuficiencia pulmonar detectada propia de la COVID-19, no le puedes dar un tóxico que va a producirle vómitos, diarreas, y mayores problemas pulmonares”, sostuvo William Cortez.

Finalmente, el investigador instó a la población a no desesperarse y no consumir cualquier medicamento si no tienen la certeza que sea seguro y que esté probado. “Un producto, para decir que es efectivo, primero tiene que demostrarse, pero no solo por hechos anecdóticos, sino se demuestran con estudios clínicos. El dióxido de cloro no es una cura”, sentenció.