Oxímetro de pulso: ¿qué es, para qué sirve y cuál es su importancia en pacientes con COVID-19?

La pandemia de la COVID-19, que ya ha ocasionado más de 14 millones de contagios y 605.813 muertes en todo el mundo, ha presentado distintos síntomas en los pacientes. En algunos casos la enfermedad se dio a conocer por problemas respiratorios, tos y fiebres altas. Además, para los especialistas destacó el bajo nivel de oxígeno en la sangre.

Por esa razón, uno de los instrumentos médicos más empleados durante el nuevo coronavirus es el oxímetro de pulso, ya que de los resultados de este también depende el internamiento de pacientes. A continuación, te presentamos toda la información sobre este dispositivo que ayuda a monitorear el estado de salud.

¿Qué es el oxímetro de pulso?

El oxímetro de pulso es un dispositivo médico comúnmente utilizado para conocer los niveles de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Es de tamaño pequeño y tiene forma de pinza, que se utiliza en uno de los dedos para obtener una lectura actual del estado de salud de la persona.

¿Para qué sirve el oxímetro de pulso?

El oxímetro de pulso tiene una doble función: revelar los niveles de oxígeno y el ritmo cardíaco, lo que permite conocer cómo está funcionando el cuerpo de una persona.

El oxímetro de pulso permite conocer la saturación y el ritmo cardíaco. (Foto: Vistazo)

En cuanto a la oxigenación o saturación, una persona sana debe tener entre el 95 y 98 %, mientras que las que cuentan con alguna patología preexistente pueden tener presentar un resultado menor. Cabe destacar que si el número está por debajo del 92 %, debe consultar con su médico.

De igual modo, con el ritmo cardíaco, un adulto en reposo debe presentar entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, todas las personas tienen un funcionamiento distinto, por lo que puede hacerse un monitoreo durante el día para evaluar su condición.

¿Cómo se usa el oxímetro de pulso?

Debe colocar un dedo en el oxímetro de pulso y esperar a que este evalúe, a través de una onda de luz, la hemoglobina que transporta el oxígeno para conocer sus niveles. En la pantalla que incluye el dispositivo se podrá visualizar la lectura que consiste en un porcentaje que oscilará entre los valores mencionados anteriormente.

El oxímetro debe ser utilizado con la uña hacia arriba y de preferencia que no estén con manicura de color oscuro. (Foto: Tecnoreviews)

¿Cuál es su importancia para pacientes con COVID–19?

La importancia de este dispositivo en pacientes con COVID-19 recae en que permite llevar un control de los niveles de oxígeno en la sangre. El doctor Richard Levitan del Hospital Bellevue de Nueva York, indicó en entrevista con el New York Times que personas con este problema pueden llegar muy afectados por el virus a centros de salud, llegando a tener neumonía avanzada.

Incluso, puede que estén con niveles bajos de oxígeno, pero no presentar problemas respiratorios evidentes. “Si el nivel de oxígeno bajara de pronto, estos pacientes estarían inconscientes, tendrían convulsiones u otros padecimientos. Esto me indica que hay un periodo de días en el que los niveles bajaron de una forma silenciosa y no se dieron cuenta”, expresó.

Uno de los principales síntomas de falta de oxigenación es la falta de aire. (Foto: Difusión)

Síntomas de falta de oxígeno en la sangre

La falta de oxigenación en la sangre puede presentarse con los siguientes síntomas:

- Falta de aire

- Respiración acelerada

- Mareos

- Palpitaciones

- Irritación

- Sudoración excesiva

- Somnolencia

- Desmayos