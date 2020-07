Magdyel Ugaz, a sus 36 años, ha inspirado a muchas mujeres con su decisión de someterse a un congelamiento de óvulos que le permitirá convertirse en madre en el momento en que ella quiera. Este procedimiento constituye una de las alternativas más usadas por la población femenina para poder desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida y alcanzar la maternidad en el momento deseado.

Esta vez, para conocer todos los detalles sobre la técnica de la vitrificación de óvulos, hablamos con el doctor Luis Ernesto Escudero, representante de la Clínica Inmater, quien acompañó a la actriz durante la aplicación de este tratamiento.

¿Para qué se congelan los óvulos?

El congelamiento de óvulos surgió como una medida disponible para las jóvenes y niñas que sufrían de algún tipo de cáncer que terminaría por afectar sus ovarios y, con ellos, la posibilidad de convertirse en madres.

En la actualidad es un procedimiento importante que es aplicado a las mujeres que tienen a la maternidad como parte de su proyecto de vida, pero cuya edad para lograrla supera los 35 años. En estos casos, el antiguo presidente la Sociedad Peruana de Fertilidad recomendó realizar el tratamiento antes de alcanzar los 30.

“A medida que una mujer supera los 35 años, la cantidad de óvulos necesaria para quedar embarazada será cada vez mayor y su producción será cada vez menor”, detalló el especialista de Inmater.

¿En qué consiste la vitrificación de óvulos?

El procedimiento de la vitrificación de óvulos demora un total de 10 a 12 días y consiste en almacenar los óvulos producidos por una mujer durante la aplicación de un tratamiento de hormonas destinados a aumentar su producción.

“En reproducción, se necesitan entre 6 y 10 óvulos para tener un bebé. Porque algunos no son buenos, algunos no van a crecentar con el esperma correctamente, no todos los embriones que se forman son genéticamente sanos y no todos dan lugar a un bebé ”, explicó el especialista, quien añadió que con un total de 10 óvulos se debería tener la tranquilidad de poder tener un hijo.

¿Cuál es la diferencia entra la vitrificación y el congelamiento de óvulos?

El doctor Luis Ernesto Escudero reveló que la vitrificación de óvulos es una técnica más reciente, con un periodo de 12 años en el mercado, y que, a diferencia del congelamiento de óvulos, permite mantenerlos en mejores condiciones.

De acuerdo al especialista, en este último procedimiento, conocido como ‘congelación lenta’, apenas sobrevivían 2 de cada 10 óvulos. Mientras que en el método utilizado actualmente se logra mantener los 10 óvulos.

¿Cuál es el procedimiento para la vitrificación de óvulos?

El doctor Luis Ernesto Escudero considera que los pasos para llevar a cabo una correcta vitrificación de óvulos pueden ser resumidos en cinco. A continuación, detallamos en qué consiste cada uno de ellos.

- El procedimiento inicia con la inyección de hormonas en la barriga de la mujer por un período de 10 días. De esta manera y al recibir más hormonas, el ovario desarrollará más folículos (grupo de óvulos).

- Se procede con la aplicación de controles regulares para determinar la cantidad y el tamaño de los folículos que se producen gracias al tratamiento.

- Antes de que los folículos alcancen los 24 milímetros, tamaño en que empiezan a romperse, el especialista inicia con la aspiración del líquido que se encuentra en cada uno.

- El equipo de médicos especializado empieza la búsqueda de óvulos dentro del líquido extraído.

- El material encontrado es almacenado a -190°C en nitrógeno líquido mediante la vitrificación de óvulos.

¿En qué casos se recomienda la vitrificación de óvulos?

De acuerdo al especialista, existen muchas motivos por el que las mujeres de hoy en día deciden optar por la vitrificación de óvulos. Entre los más destacados se encuentran:

- Razones sociales: Quizá este es una de las razones más importantes por la que las que las mujeres optan someterse a este procedimiento. Con el paso del tiempo, ellas tienen nuevas metas y objetivos por realizar antes de querer convertirse en madres. De esta forma, prefieren hacerlo cuando se encuentren más desarrolladas profesionalmente y emocionalmente estén mejor preparadas para iniciar esta nueva aventura.

- Razones médicas: Esta técnica es recomendada y surgió con la finalidad de que las jóvenes que sufren de alguna enfermedad crónica o cuyo tratamiento afecte sus ovarios tengan la opción de acceder a la maternidad en el momento en que lo crean más oportuno.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para la vitrificación de óvulos?

El doctor Luis Ernesto Escudero también envió algunas recomendaciones para todas las mujeres que consideren someterse al tratamiento de la vitrificación de óvulos.

- Es mejor aplicarlo antes de los 30. Se sugiere llevar a cabo el tratamiento antes de la edad mencionada porque, así, hay mayor posibilidad de producir más ovarios.

- Considerar las complicaciones. Antes de iniciar con el procedimiento, se debe tener en cuenta las posibles consecuencias que este podría tener. Ya que si bien no es un procedimiento de riesgo, sí es importante acudir a especialistas capacitados para evitar problemas como una posible ‘hiperestimulación ovárica’ (incorrecta estimulación de ovarios con muchos folículos).

- No elegir de acuerdo al precio. En este caso, hay que tener en cuenta que esta decisión puede afectar nuestra vida entera y, por ello, es importante acudir a centros especializados que cuenten con el respaldo de las autoridades y que cumplan con todas las medidas sanitarias correspondientes.

¿Cuánto tiempo pueden estar congelados mis óvulos?

El doctor Luis Ernesto Escudero reveló que la técnica de vitrificación de óvulos se encuentra en funcionamiento por un periodo de 12 a 15 años. De acuerdo al especialista, esta ha demostrado su efectividad y no ha evidenciado problemas en su almacenamiento.

¿Cuándo cuesta congelar óvulos en Perú?

De acuerdo al antiguo presidente la Sociedad Peruana de Fertilidad, el costo del tratamiento alcanza un total de 9.500 a 10.000 soles. Esto varía de acuerdo al honorario de los médicos especialistas a los que se recurra.

Se sabe también que el principal gasto en relación a la vitrificación de óvulos se encuentra en los medicamentos aplicados para aumentar la producción de óvulos en la mujer, mientras que el almacenamiento en sí representa un máximo de 4.000 soles.

Congelación de óvulos: precio

El procedimiento de vitrificación de óvulos es menos costoso que el tratamiento de hormonas previo al que debe ser sometida la mujer. Este podría costar entre 3.500 y 4.000 soles.

Se recuerda que, además del monto establecido para llevar a cabo este proceso, existen los costos de las ecografías y los honorarios del médico en cuestión. Finalmente, hay un cargo relacionado al mantenimiento de los óvulos congelados que es cobrado de forma anual y que consiste en aproximadamente un monto de 300 soles.

¿Dónde puedo congelar mis óvulos?

En la ciudad de Lima, existen cerca de 10 laboratorios especializados para la realización de la técnica de vitrificación de óvulos. Entre los centros médicos más destacados, se encuentran:

- Inmater

- Clínica Miraflores

- Clínica Ricardo Palma

- Clínica Concebir

- Cefra

¿Qué famosas han congelado sus óvulos?

A lo largo de los años, han sido muchas las famosas peruanas que se han sometido al procedimiento de la congelación de óvulos con el fin de prolongar su decisión de ser madres. A continuación, te presentamos una lista con algunas de ellas.

Magdyel Ugaz

La popular artista Magdyel Ugaz sorprendió a sus seguidores en Instagram cuando anunció haberse sometido a este procedimiento. Ella explicó que, a sus 36 años de edad ha comprendido que sí quiere ser madre, pero no va a apurar sus tiempos solo por los “estándares y expectativas” que dicta la sociedad a las mujeres.

“Pero qué podía hacer yo para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones, y fue ahí que decidí congelar mis óvulos. Cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo”, afirmó la actriz a través de sus redes sociales.

Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria se suma a la lista de famosas que se han sometido a este procedimiento con el fin de garantizar una futura maternidad. La chica reality comentó que, de esta manera, no tiene que preocuparse por el paso del tiempo.

“Cuando se es más joven uno dice, ‘a los treinta me gustaría ser mamá’, es lo ideal, es lo que todo el mundo piensa que debe de ser, entonces, de repente llegan los treinta y te das cuenta que son los nuevos veinte”, explicó la empresaria de Gamarra.

Luciana León

La política fue invitada al programa El Valor de la Verdad en marzo de 2016 y confesó haberse sometido a este procedimiento con la esperanza de ser mamá en algún momento de su futuro. Además, Luciana León afirmó no considerar que estar casada sea un requisito indispensable para iniciar esta etapa de su vida.

“Mejor es prevenir y se lo recomiendo a todas las jóvenes que no lo tienen pensando hasta ahora. Y que no las estrese nada, que no las estrese el tiempo ni la edad y que sea solamente por prevenir”, expresó.