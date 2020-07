Congelamiento de óvulos: ¿en qué consiste y cuánto cuesta este procedimiento en Perú?

View this post on Instagram

Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba. Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos ) 😍🎁✨he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador, mucho más , cuando aparecen esas preguntas ¿cuándo te vas casar ? ¿Cuándo vas tener hijos? CUIDADO QUE SE TE PASA EL TREN, desde ese lugar no había espacio, para mirar que REALMENTE QUIERO YO PARA MI y derrepente apareció la pregunta, quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más, hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre MÍ y sobre mi cuerpo. Agradezco a la clínica @clinicainmater por haberme acompañado en este proceso con tanto amor, con tanto cuidado, a mi doctor @doctorescudero , por la dedicación, el profesionalismo, la buena energía! AHORA SI BIENVENIDOS 36 !!PODEMOS BAILAR A NUESTRO PROPIO RITMO ❤️💃🏻✨ #sinpausaperosinprisa #mimomentonespresso