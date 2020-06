Día Mundial de la Esclerodermia: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla

Hoy, 29 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Esclerodermia, una patología que afecta en su mayoría a mujeres y muchas veces los síntomas pueden pasar desapercibidos. Es preciso concientizar a la población y al personal de salud sobre esta enfermedad, ya que al detectarla de manera temprana se puede llevar un mejor tratamiento, evitando que se desencadene en molestias mayores.

Cabe resaltar que aunque se presente más en cierto género, cualquiera puede desarrollar la enfermedad, ya que existen algunos factores que influyen en esta. Uno de los principales síntomas es el fenómeno de Raynaud, el cual es un espasmo vascular que ocasiona la coloración azul en los dedos de manos y pies.

¿Qué es la esclerodermia?

La esclerodermia es un grupo de enfermedades no muy frecuentes que suponen el estiramiento de la piel, el endurecimiento de la misma y sus tejidos conjuntivos. Es más común entre mujeres de edad fértil o a partir de los 30 hasta los 50 años.

Asimismo, es una enfermedad autoinmune, sistémica y progresiva. Existen diversos tipos de esclerodermia, ya que en algunos casos solo afecta a la piel; en tanto en otros más severos son dañadas estructuras más allá de la piel, como órganos internos, vasos sanguíneos y tubo digestivo. Por esta razón, los síntomas pueden variar según el tipo que se padezca.

Una persona que posee esclerodermia en los dedos puede presentar estiramiento y enrojecimiento de la piel. (Foto: Biosalud)

¿Cuáles son los síntomas de la esclerodermia?

Los síntomas que presenta una persona con esclerodermia son diversos, y dependerá de la zona del cuerpo afectada.

Piel : la mayoría de personas que padecen de esta patología se les endurece y estira ciertas zonas de la : la mayoría de personas que padecen de esta patología se les endurece y estira ciertas zonas de la piel . En este sentido, las partes donde se desarrolle pueden cubrir grandes áreas de brazos, piernas o tronco. Además, el movimiento del área puede verse disminuido.

Dedos : uno de los síntomas principales es la enfermedad de Raynaud , lo cual ocasiona que los vasos sanguíneos de los dedos de las manos y de los pies se contraigan debido a las bajas temperaturas o al estrés. Cuando esto pasa, los dedos de esclerodermia . : uno de los síntomas principales es la, lo cual ocasiona que los vasos sanguíneos de los dedos de las manos y de los pies se contraigan debido a las bajas temperaturas o al estrés. Cuando esto pasa, los dedos de manos y pies pueden tomar una coloración azul, causar dolor o adormecerse. Debe tenerse en cuenta que el fenómeno de Raynaud también le puede pasar a aquellas personas que no poseen

Aparato digestivo : esta patología también puede afectar al sistema digestivo , según la zona del tubo digestivo involucrada. En caso sea el esófago el cual esté afectado, podrías presentar acidez estomacal o problemas para tragar. Si por otro lado, los intestinos son los involucrados, podrías sentir calambres, estreñimiento, hinchazón o diarrea.

Corazón, pulmones o riñones: del mismo modo, la esclerodermia puede causar problemas en la función del : del mismo modo, lapuede causar problemas en la función del corazón , los pulmones o los riñones en diferentes grados. De no llevar un tratamiento a tiempo, podría poner en peligro la vida.

¿Cuáles son las causas de la esclerodermia?

Aunque no se sabe con exactitud la causa de esta patología, es ocasionada por una sobreproducción y acumulación de colágeno en los tejidos del cuerpo. Ya que el colágeno es un tipo de proteína fibrosa que forma los tejidos conjuntivos del cuerpo, afecta la piel principalmente, pero también otras partes y órganos internos.

Al parecer, el sistema inmunitario parece jugar un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. De todas maneras, también influye la genética, cuestiones ambientales o químicos con los que se tenga contacto.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento de la esclerodermia dependerá de cuál es la zona del cuerpo afectada y el tipo de la enfermedad que se posea. En esa línea, los médicos involucrados serán dermatólogos, reumatólogos, nefrólogos y neumonólogos.

No obstante, la esclerodermia no tiene cura y es un proceso de tratamiento de por vida, aunque la expectativa de vida ha mejorado con los años. El tema de que no tenga cura es debido a su naturaleza autoinmune, que no tiene un solo factor que la ocasiona.