Jean Claude Zenklusen es director del Atlas del Genoma del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y lidera el mayor proyecto de aplicación genómica para esta enfermedad.

Es suizo, pero vivió en Argentina por más de 20 años. Cuenta con una reconocida trayectoria en el estudio del cáncer y, recientemente, señaló a BBC que está convencido de que, en el futuro, “los tratamientos no van a ser la quimioterapia de hoy en día, no van a ser tratamientos medievales brutales, sino tratamientos que no arruinan la calidad de vida”.

‘‘Para mí el cáncer es mi enemigo personal'‘, señala Jean Claude Zenklusen, quien vivió una experiencia cercana a la enfermedad con la prima de su madre, quien murió después de dos años de intensas quimioterapias y procedimientos. El experto cuenta que por esto decidió combatirlo desde la investigación.

Actualmente, está a la cabeza del proyecto Atlas en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con el objetivo de ‘‘coleccionar toda la información posible sobre los cambios a nivel genómico en los tumores porque se sospechaba con la acumulación de datos se podría dilucidar la razón detrás de la existencia de los distintos tumores, así como su comportamiento'‘, según explica.

Jean Claude Zenklusen

Como resultado de este proyecto, así como el de otros estudios, el equipo de Zenklusen conoció que los diferentes tumores evolucionan de distintas formas utilizando una variedad de genes. Por ello, actualmente se están desarrollando una gran cantidad de fármacos específicos ‘‘para ese gen y solo para ese gen'‘, señala.

Frente a este tipo de avances, el experto enfatiza que ‘‘el problema es que cuando la gente piensa en cáncer piensa en una enfermedad. En realidad el cáncer son algo así como 300 enfermedades diferentes. Entonces, pedir ‘una cura’ [...] es lo mismo que pedir una (misma) cura para la gastritis, el eczema y la caspa. Son cosas totalmente diferentes y no podemos tener una cura para todo’‘.

Con su trabajo busca contribuir a que el cáncer deje de ser letal para las personas que lo desarrollan y se convierta en una enfermedad crónica. Zenklusen estima que ‘‘en 20 años, con más datos y una vez que sepamos cómo responden más pacientes a las distintas terapias, el cáncer no va a ser una sentencia de muerte'‘.

‘‘Yo lo que siempre digo es que espero que antes de retirarme (me faltan 12 años) tengamos sistemas que permitan hacer diagnósticos de una manera sencilla, barata y portátil. Porque el problema es que todo esto que estamos hablando de genómica solamente ocurre en los países del primer mundo y en hospitales muy sofisticados'‘, agrega.