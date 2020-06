La medida del aislamiento social obligatorio para combatir el nuevo coronavirus ha supuesto una reto enorme para la población a nivel mundial. Hemos tenido que aprender a moldear nuestros estilos de vida a un espacio reducido, impidiendo, inicialmente, prácticas como hacer ejercicios físicos, un factor que, según los especialistas, podría ser determinante en caso llegara un virus a nuestro organismo.

Según un artículo del doctor Martín Ibarrola, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la cuarentena actual está provocando en la población un “aumento del sedentarismo, estados de ansiedad, desarreglos alimentarios, consumo de alcohol e incluso la suspensión de las medicaciones para enfermedades crónicas”.

Por lo tanto, recomendó Ibarrola, que, si bien la cuarentena es fundamental para combatir la COVID-19, durante su cumplimiento es también crucial no descuidar la salud cardiovascular.

¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicios en la lucha contra la COVID-19?

Según el artículo “La actividad física puede ser útil en la pandemia de coronavirus COVID-19” de la Universidad de los Andes, no hay estudios sobre los efectos que puede producir los ejercicios en un paciente COVID-19; si embargo, si hay suficientes estudios que demuestran que un organismo activo, mediante actividad física, “produce compuestos que mejoran el sistema inmunitario y reduce la inflamación, los dos procesos biológicos que reaccionan a la infección”

“La actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19. Esto está relacionado con lo que sucede en los pulmones durante una infección. El sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca”, se lee en el artículo de la Uniandes.

El informe remarca que al potenciar estos factores de defensa, el individuo que sea contagiado por la nueva enfermedad, tendrá menos posibilidades de terminar con un cuadro severo. Lo cual, concluye, aportará en la reducción del hacinamiento que actualmente tienen los hospitales.

“El potencial de una mayor actividad física para reducir la cantidad de personas infectadas que requieren hospitalización y el uso de ventiladores podría ayudar a reducir el grado en que los sistemas de atención médica se ven abrumados por los casos de infección grave”, sentenciaron.

Disminuir la conducta sedentaria

En el artículo del profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Marcelo Cano, se detalla la importancia de vencer el sedentarismo para evitar mayores complicaciones al momento de contraer cualquier enfermedad. El especialista recomendó interrumpir nuestras posiciones sedantes por medio de ejercicios de 5 minutos por cada hora diaria.

“Se ha visto que mantener una conducta sedentaria genera un mayor riesgo en la condición de salud de la población, llegando incluso a bloquear los beneficios que podría proporcionar un programa de entrenamiento físico; así, no es aconsejable matarse durante una hora diaria en un gimnasio para después estar sentado todo el día frente a un computador o tomar un ascensor para moverse dos o tres pisos”, escribió.

¿Cuánto tiempo debo realizar ejercicios durante la cuarentena?

Las guías americanas e internacionales de Actividad Física recomiendan de 150 a 300 minutos por semana de actividad física aeróbica moderada e intensa y 2 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza muscular.

“Realice ejercicio 2, 5, 10 o 20 minutos, como sea y en el lugar que pueda. ¡Cada minuto de actividad cuenta!”, señalan los especialistas en el artículo de la Universidad de los Andes.

¿Qué actividades físicas puedes realizar en casa?

Si bien el Gobierno aprobó la salida de las casas para realizar ciertos ejercicios por un intervalo de tiempo, todavía hay algunos distritos que no están habilitados; por lo tanto, las siguientes rutinas pueden servirte para no perder el ritmo y seguir fortaleciendo su sistema inmune. No olvides acompañarlo con una buena alimentación.

- Coloca música y camina rápido por la casa o sube y baja las escaleras durante 10 o 15 minutos, de 2 o 3 veces en el día.

- Baila tu música favorita.

- Salta lazo (si tus articulaciones te lo permiten).

- Ejercítate siguiendo un video.

- Usa máquinas de cardio si las tienes en casa.

- Realiza juegos activos con tu familia.

- Puedes realizar entrenamiento de fuerza.

- Descarga una aplicación de entrenamiento de fuerza para tu celular.

- Guíate de un video de entrenamiento de fuerza.

- Practicar yoga

- Sentadillas

- Flexiones frente a una pared o sobre el piso

- Flexiones de pecho

- Subir las escaleras