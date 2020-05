¿Cómo seguir una alimentación saludable durante de la cuarentena?

A pesar de la actual coyuntura de aislamiento social para evitar la expansión de la COVID-19, tenemos que seguir cuidando nuestra alimentación, pues muchas personas están dejando de lado ese aspecto, lo cual puede ser perjudicial para su salud.

Además, en lo que va de la cuarentena dictaminada por el Gobierno, se han dado fechas especiales, como el Día de la Madre o cumpleaños de algunos de nuestros seres queridos, los cuales muchas veces no hemos celebrado con los platillos adecuados.

En este contexto, te presentamos algunas recomendaciones de Oriflame para poder mantener una dieta balanceada y engreír a nuestros familiares en esas fechas especiales.

El desayuno es la comida más importante del día y para empezar recargados de energía podemos preparar una ensalada de fruta con yogurt y granola. Se agrega todas las frutas preferidas en un bold y otra de yogurt.

También puedes preparar un delicioso batido de chocolate, combinando una cucharada de mezcla en polvo (Wellness), o reemplazándolo con alguna fruta. Luego agregas 150 ml de agua fría o leche.

Para el almuerzo puedes cocinar un delicioso Cau Cau de pollo con zanahoria. La preparación se hará en base de pechuga de pollo, papa blanca, cebolla roja, zanahoria, crema de ají amarillo y una cucharada de aceite de oliva. Se agrega sal a gusto y 10 hojas de hierbabuena. Lo puedes acompañar con una porción de arroz y agregarle alrededor de 530 calorías.

En la noche, es recomendable cenar algo ligero y de fácil digestión. Una ensalada de verdura con lentejas y queso fresco sin sal con una vinagreta.

Esta receta es muy buena para aportar vitaminas y proteína magra, de forma que no le demos a nuestro organismo energía que no va a utilizar. Es mejor evitar los carbohidratos como el pan y el arroz, ya que no vamos a gastar la energía que nos dan y esta se acumula nuestro el organismo. Este plato suma alrededor de 200 calorías.

Estos platillos son sencillos de hacer en casa. Debes tomar en cuenta que la higiene es muy importante, en especial en estos días.