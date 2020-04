El brote del coronavirus y su avance por todo el mundo viene dejando una larga fila de contagiados y víctimas mortales. Según los últimos reportes, el total de infectados en todo el planeta ya supera el millón de personas.

Sin embargo, esta zozobra mundial también puso sobre la mesa una situación especial: casos de personas que han desarrollado algunos de los síntomas de la enfermedad, pero con la particularidad de que no fueron contagiados por el COVID-19. ¿Es esto posible?

Aunque suena complicado, sí lo es. Y es originado por una serie de trastornos de la mente asociados a la somatización. En esta nota conozca de qué se trata y por qué podría ser perjudicial para su salud.

¿Qué es la somatización?

El Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana define la somatización como “un patrón crónico de conducta de enfermedad, con un estilo de vida caracterizado por numerosas consultas médicas y dificultades sociales secundarias”.

En otras palabras, es la capacidad del cuerpo de manifestar síntomas físicos y los dolores y malestar propios de una enfermedad, pero sin padecerla.

La República conversó con Oscar Ramos, jefe de Salud Mental del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, quien explicó que estos trastornos somáticos no deben ser confundidos con episodios de ansiedad, que también pueden estar acompañados de dolor.

“Pueden presentarse síntomas somáticos en cuadros de ansiedad aguda. Especialmente en personas que, en base en su personalidad, pueden estar atentas a cualquier síntoma”, indicó.

¿Cuáles son los síntomas?

Vale indicar que no todas las personas pueden expresar síntomas físicos. El desarrollo de la sintomatología dependerá de la personalidad de cada persona, según su predisposición.

En relación a los síntomas que podría desarrollar alguien con trastornos somáticos, Ramos señaló que estos son “cualquier tipo de malestar físico en cualquier parte del cuerpo”.

Considerando el contexto en el que nos encontramos, las señales podrían coincidir con las del nuevo coronavirus. Estas son solo algunas:

- Dolores musculares.

- Dificultad para respirar.

- Cansancio aunque el cuerpo esté en reposo.

¿Cómo diferenciar lo emocional de la enfermedad viral?

Para una persona somática podría resultar algo difícil distinguir un cuadro psicológico de un verdadero contagio viral. Para estar más seguros, el médico Oscar Ramos, del hospital Rebagliati de EsSalud, recomendó utilizar algunos indicadores para diferenciarlos.

El primer paso a seguir es corroborar la temperatura del cuerpo. “Si una persona tiene más de 38 grados, ya no es un problema psicológico. Ya es algo que nos indica que hay un problema”, señaló.

Si además presenta dolores musculares muy intensos u otros de los síntomas indicados anteriormente, se recomienda atención médica para descartar que el paciente tenga COVID-19.

Recomendaciones

Para aquellas personas que padezcan de somatización, Ramos recomienda primero hacer una diferenciación. Si es el caso de un paciente que tiene algún trastorno de ansiedad diagnosticado, obligatoriamente debe acudir con su médico para que refuerce o mejore su tratamiento.

Si es el caso de un paciente que no tiene un problema mental pero está sufriendo los estragos de la ansiedad por el coronavirus, puede intentar haciendo lo siguiente:

- No automedicarse: puede ser muy peligroso y, en caso de ingerir algún medicamento errado, podría desencadenar en una verdadera enfermedad. Si tienes dudas, llama a la línea gratuita 107 del Ministerio de Salud para que un especialista te diga si tus sospechas son ciertas o no.

- Evitar la sobreinformación: limitarse a escuchar las noticias una o (máximo) dos veces al día, siempre de una fuente oficial.

- No consumir información de redes sociales: las publicaciones respecto a la pandemia del coronavirus depositadas en plataformas digitales como el Facebook, WhatsApp, entre otros, no siempre se guían de información fiable. El contenido sin sustento no debe ser tomado en cuenta.

- Buscar distraer la mente: el tiempo de cuarentena debe servir como un impulso para autodescubrirse y hacer actividades que puedan armonizar con nosotros mismos. La meditación, actividades hogareñas, volcarse en un hobby o escuchar música pueden ser grandes ayudas para sobrellevar la situación.