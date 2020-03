Los ambientes y superficies del COVID-19

La ciencia todavía no descubre la cura, pero sí brinda respuestas sobre los espacios específicos y el tiempo en que el coronavirus puede permanecer. La exposición de las personas en lugares cerrados amerita tomar precauciones, pues los contagios, en su mayoría, son por contacto directo.

El martes 17, la revista The New England Journal of Medicine publicó alcances sobre los ambientes y materiales en que el virus y sus parientes (SARS y MERS) se mantienen por determinadas horas. En la práctica, como lo explicó el médico y oncólogo Elmer Huerta a RPP, en una habitación o ambiente cerrado, de acuerdo a dicha publicación, el coronavirus podría sobrevivir en el aire dos o tres horas. La investigación precisa, además, que cuando una persona estornuda al interior de un ambiente la expansión del virus es de 4.5 metros.

Según el presidente del Comité de Salud del Colegio Médico, Augusto Tarazona, ahí radica la relevancia del uso de la mascarilla y asearse las manos antes de tocarse el rostro y manipular cualquier objeto.

The New England Journal of Medicine también precisa el tiempo de permanencia del coronavirus en materiales o superficies. Así, en el metal, plástico y cerámicas el virus se mantiene por cinco días.

En superficies como el acero inoxidable, el coronavirus puede mantenerse por tres días. En tanto, en el cartón el tiempo es menor: 24 horas. En látex, menos de ocho horas. En el aluminio, el tiempo va de entre dos a ocho horas. Y en cobre, cuatro horas.

“Los objetos que deben ser limpiados periódicamente son los que más se utilizan a la mano: celulares, lentes, lapiceros. Son los que nunca tomamos importancia en términos de limpieza. Y son los que se usan cuando hay pacientes con sospechas de la enfermedad. Si bien es cierto, no se ha demostrado la transmisión por estos objetos, existe la posibilidad de que el virus se pegue ahí hasta contaminar la mano”, sostuvo Tarazona.

Al interior del hogar, añadió, “de preferencia la ropa, si existe la disponibilidad, debe ser lavada en el momento”. “Caso contrario, guardada en una bolsa, puede esperar un día. Esto será en la medida que la persona haya estado en un centro donde puede haber otras personas que tienen el virus y que pueden estar exhalando”, puntualizó.

El profesor de la Universidad Cayetano Heredia Eduardo Gotuzzo refirió que si al interior de una vivienda hay una persona infectada de COVID–19, sus parientes deben estar alejados a más de dos metros. “Si tiene comida y ropa, tienen que usar mascarillas, lavarse las manos. Los utensilios deben ser limpiados con agua caliente y jabonarse bien después”, sostuvo.

Gotuzzo menciona que cuando hay un contagiado en casa, se asume que todos van a estar afectados. Los más vulnerables son los mayores de 50 años. Eso, más bien, brinda un mayor grado de responsabilidad a los jóvenes, pues son los que menos síntomas presentan, pero, en el peor de los escenarios, portadores invisibles.

El estudio de The New England Journal of Medicine no aplica para ambientes externos o en la calle. Tarazona, no obstante, calcula que el COVID–19 no sobrevive a temperaturas mayores de 23 grados. “Si tú tienes un objeto de metal, han encontrado que el virus permanece allí durante varios días, pero si lo tienes a la intemperie, el calor lo va a quemar. El contagio frecuente en el exterior es con la mano, cuando nos tocamos la cara, la nariz o el ojo”, precisó.

El infectólogo considera que en el exterior el contagio mayormente es por saliva, cuando una persona estornuda, o al quedarse en la mano.

Eduardo Gotuzzo - Infectólogo

“Se asume que cuando hay una persona con coronavirus, todos en esa casa van a estar infectados. El virus afecta a los mayores de 50 años. Los jóvenes deben ser cuidadosos, también se pueden contagiar”.

Augusto Tarazona - Infectólogo

“Los objetos que deben ser limpiados periódicamente son los que se utilizan a la mano: celulares, lentes, lapiceros. Objetos que nunca les tomamos importancia en términos de limpieza”.