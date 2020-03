Un estudio realizado por 19 investigadores determinó los grupos sanguíneos con mayor y menor riesgo de infección por coronavirus, luego de comparar el tipo de sangre de 2173 pacientes contagiados con el virus y el de 3694 personas sanas en la región analizada.

Después de examinar las muestras, el grupo de investigadores estableció que las personas con sangre tipo A son más vulnerables a contraer la infección y a desarrollar síntomas más severos durante el desarrollo de la enfermedad.

Además, la investigación también concluyó que las personas con sangre del tipo O son más resistentes a contraer una infección por el SARS-CoV-2. De igual manera, las personas con este tipo de sangre presentan síntomas menos severos ante una infección por coronavirus.

Los datos indican que, de 1775 pacientes diagnosticados por COVID-19 en uno de los hospitales de Wuhan analizados, un 37,75% pertenecían al grupo de sangre A; un 26,42 %, fueron del grupo B; un 25,8 %, tenían el tipo de sangre O; y el 10,03 %, fueron del grupo AB. Un patrón similar se obtuvo en los otros dos centros médicos considerados.

Por otro lado, el estudio indicó que la edad ni el sexo en la distribución del grupo sanguíneo de las personas son influyentes para determinar una mayor o menor infección en la población.

Es necesario mencionar que el estudio fue publicado en el portal ‘medRxiv’ y, a la fecha, no tenido una revisión por pares, es decir, otros científicos no han validado el artículo académico y, por tanto, no debe usarse como guía para la práctica clínica.