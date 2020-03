El aislamiento social decretado el pasado domingo 15 de marzo, medida principal para frenar el avance de casos del nuevo coronavirus en el Perú, representa un reto en diferentes formas para los ciudadanos peruanos, a pesar que es la vía más segura para contrarrestar la expansión de esta pandemia.

Por ejemplo, la cuarentena puede agravar la condición de aquellas personas que padecen de alguna enfermedad mental. Incluso, para quienes no tengan alguna, las condiciones actuales pueden ser un factor para que personas sanas desarrollen trastornos psicológicos como la ansiedad.

¿Qué es la ansiedad?

El director del Instituto de Terapia Racional Emotiva, Pedro Reyes Mispireta, señala que hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad-emoción es “el miedo que nos da ante un hecho futuro que nos anticipa un estado de tensión, catástrofe o problema”. Es decir, en ese momento, esta nos permite ponernos en alerta y podemos anticipar lo que vendrá. “Cuando hablamos de una ansiedad-estado es cuando la persona está en una posición de alerta, observando peligros y catástrofes por todos lados, sobreestimando peligros y minusvalorando su capacidad para manejar una situación difícil”, detalla el especialista.

Con la ansiedad no se puede diferenciar un miedo sensato y racional con uno desesperado, y esto se da debido a que sobreestimamos el peligro. “Un ejemplo es que una persona piense que todos vamos a morir con coronavirus y no es así", explica el doctor. “El otro tema es que uno piense que no podría tolerar o tener fuerzas emocionales para afrontar una situación. En este caso, por ejemplo, si mi abuelito se enferma o fallece”, relata .

El médico indica que, muchas veces, sí tenemos los recursos para afrontar estas situaciones, pero que esta ansiedad no nos permite ejecutarlos. “Vivir así puede afectar incluso el sistema inmunológico”, dijo detallando que esta ya no se dirige a la prevención. “Hay una parte del miedo que nos ayuda a tomar decisiones, pero del que estamos hablando no tiene carácter preventivo, sino catastrófico”, especifica.

Síntomas de la ansiedad

Reyes Mispireta explica cómo saber si una persona tiene ansiedad con un ejemplo. “Si has tomado todas las precauciones debidas y estás respetando las medidas adoptadas por el Gobierno, pero aún así está muy asustado con su salud y rumiando, un factor muy importante, entonces es ansiedad”, detalla el director. “Si ya tomé todas las precauciones, ¿por qué le doy 20 vueltas?”, explica, haciendo la diferencia con una persona saludable, la cual no sobrepiensa acerca de su salud, sino más bien dedica su tiempo a otras actividades que le produzcan felicidad.

Las personas con ansiedad, por el contrario, seguirán con pensamientos fatalistas que los pondrán en alertas altas e incluso desesperanza. “Y esto, incluso, puede llevar a la depresión”, relata el experto.

El estrés largo va a afectar la salud de la persona y también de los que la rodean. “Si una madre es ansiosa y se encuentra en aislamiento, los niños también van a sentir la ansiedad de esta. La ansiedad, el pánico, lamentablemente, son contagiosos". Es sumamente importante que las personas cuiden su salud mental.

¿Por qué el aislamiento puede desarrollar ansiedad?

El aislamiento, a pesar de ser la medida más eficaz ante la pandemia del coronavirus, puede ser un factor para desencadenar un trastorno como la ansiedad. Esto debido a que nuestros cerebros están programados para estar conectados siempre, por lo que, si nos aislamos totalmente, sin mantener comunicación con otras personas, se puede llegar a la ansiedad.

“Si yo vivo solo, pero estoy en contacto con amigos, seres queridos, compartiendo cosas positivas en las redes, estaré solo físicamente, pero no emocionalmente”, relata el doctor. “Si yo estoy solo, aislado, y empiezo a dudar del cariño de mi familia, de mi pareja, etc., y empiezo a sentirme emocionalmente solo, ahí es el problema”, indica.

¿Qué hacer ante casos de ansiedad?

El experto indica que lo primero que se debe hacer es tener empatía con esa persona. “A la gente no le gusta hablar mucho con las personas que tienen ansiedad y depresión, por lo que estas sienten que molestan a los demás cuando les hablan, lo que provoca más aislamiento. Por esto, debemos ser compresivos”, detalla el médico.

Entonces, en primer lugar, la actitud calmada ante la persona ansiosa y la empatía es lo más importante. Luego, se procede a darle una explicación realista a esta persona. “El mejor ejemplo es el temor de un niño a un cuarto oscuro. No debemos recriminarle el temor que tiene, sino ir con este, prender la luz del cuarto y mostrarle que, efectivamente, no hay nada”, concluye.

En caso de que se haya identificado un cuadro de ansiedad y se viva solo, lo que se debe hacer es trabajar en la comunicación con seres queridos. “La comunicación es muy importante en estos casos”, recalca.