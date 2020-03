Coronavirus en Perú | Ante el aumento de casos diarios de coronavirus en el Perú y el mundo, las personas intentan buscar medidas de prevención que ayuden a evitar el contagio del COVID-19. Uno de los mitos más conocidos es el consumo de vitamina C. ¿Qué dicen los especialistas?

Para la ex decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio, no es verdad que consumiendo alimentos con vitaminas C vamos a evadir el contagio por el coronavirus, lo que si hará es fortalecer el sistema inmune ante la presencia de cualquier virus.

“La vitamina C previene cualquier resfrío y ayuda a que nuestro sistema inmune esté más fortalecido. Sobre el COVID-19, no significa que lo elimina o lo saca de tu organismo. Lo que pasa es que si una persona está bien nutrida, ningún virus puede entrar, o si entra, no puede hacer tantas complicaciones”, explicó Mauricio.

“No quiero que se diga que tomando solamente vitamina C una persona no se va a contagiar de coronavirus: eso no es verdad. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema inmune y tener una alimentación balanceada. Esa es la clave para que cualquier virus, incluyendo el coronavirus, no nos pueda atacar”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que la mayoría de casos graves de coronavirus en el mundo está relacionado a personas que tienen males precedentes o están desnutridos.

“Si un virus cualquiera nos toca bien nutridos, va a entrar y salir como si nada. Pero si nos toca desnutridos o con una patología acompañada, obviamente se van a generar complicaciones que te pueden llevar a la mortalidad”, sentenció la especialista.

Finalmente, Saby Mauricio recomendó el consumo de alimentos ricos en vitamina C dentro de la comida diaria: por ejemplo, dos mandarinas para un niño durante el día cubren el requerimiento de vitamina C; en el caso de los adultos, puede ser tres porciones de fruta o dos platos de ensaladas con limón.

“Las frutas y las verduras tienen minerales que fortalecen el sistema inmune, por eso lo ideal es que se consuma vitamina C siempre y no solo en época de coronavirus”, finalizó.