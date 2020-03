Día Internacional de la Audición: cómo reconocer señales de la sordera

Cada 3 de marzo se celebra el Día Internacional de la Audición, una fecha que la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve como la mayor campaña de sensibilización del cuidado del oído y la audición.

Este 2020, la OMS instará en la idea de una mejor intervención a las personas sin audición con el objetivo de evitar que se sientan excluidos y así puedan desarrollar todos sus potenciales.

Es importante recalcar que muchas de las causas que conducen la pérdida de la audición se pueden prevenir, por lo que no debemos olvidar los cuidados básicos como no abusar de los audífonos, evitar la exposición a ruidos fuertes, no introducir ningún objeto en el oído, entre otros.

👂👂🏻👂🏽👂🏾👂🏿 Muchas de las causas que conducen a la pérdida auditiva se pueden prevenir. 👂👂🏻👂🏽👂🏾👂🏿



¡ Hoy es el día mundial de la #audición ❗️



No permitas que la pérdida auditiva te limite.



+ info ➡ https://t.co/pqRlSptsh4



#SaludParaTodos #WorldHearingDay pic.twitter.com/TCeaoc5UgD — OPS/OMS Perú (@OPSOMSPeru) March 3, 2020

Asimismo, se recomienda realizar controles auditivos, en especial a los bebés recién nacidos, así como audiometría de control al ingreso de la escuela primaria para los niños y adolescentes.

Señales para reconocer una posible sordera

Recordemos cuáles son las señales que nos alertan sobre una disminución de la audición y pueden ser el camino directo hacía la sordera.

- Dificultad para mantener conversaciones en un grupo de personas.

- Necesidad de escuchar la radio y la televisión con volumen alto.

- Pedir que te repitan las palabras de manera constante.

- Dificultad para escuchar sonidos muy agudos.

- No entender lo que dicen si no miras la cara de tu interlocutor.

- Percepción de un silbido o zumbido en el oído.

Tratamientos

Si tienen algún problema de audición, la OMS recomienda cuatro medidas a las que puedes acceder para evitar perderlo por completo y mejorar tu calidad de vida.

- Medicamento o cirugía.

- Usar audífonos especiales e implantes cocleares.

- Terapia y rehabilitación auditiva.

- Hablar con otras personas que tengan pérdida auditiva.