Desde la aparición del nuevo coronavirus COVID-19, los especialistas intentaron explicarlo a partir de las síntomas que presenta una gripe común; sin embargo, aunque ambas sean enfermedades respiratorias infecciosas, cada padecimiento es causado por diferentes virus.

Con la inminente llegada a nuestro continente, muchos se preguntan por la diferencias y semejanzas entre este nuevo virus y uno antiguo: la gripe. Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, aclaró las dudas detrás de esta comparación.

Síntomas

Muchos de los síntomas son similares. Ambas provocan fiebre, tos, fatiga o dolor de cabeza. También se pueden presentar cuadros de vómitos y diarreas. Pueden ser leves, graves y también mortales.

Para el especialista del INS, Manuel Espinoza, es difícil poder encontrar diferencias entre ambas enfermedades, ya que son males similares. En este caso, la única forma de confirmar la presencia de coronavirus es por medio de una prueba de laboratorio que realiza el INS.

Transmisión

La forma de transmisión de ambas enfermedades se da por la vía respiratoria. La Organización Mundial de la Salud ya explicó que se da cuando un infectado estornuda y libera gotas que contienen el virus. Luego, será diseminada en el contacto con objetos que almacenan el patógeno.

Se estima que el coronavirus tiene mayor capacidad de transmisión que la gripe común. De un infectado por coronavirus se contagian hasta tres personas, mientras que, por un caso de gripe, el contagio llega hasta dos personas.

Causas

El nuevo coronavirus COVID-19 es causado por una cepa ligada al síndrome respiratorio agudo severo o SARS- CoV 2. La gripe común es ocasionada por diversas sepas del virus de la influenza.

Prevención

La Organización Mundial de la Salud aseguró que las medidas de prevención tanto para el coronavirus como para gripe son muy similares.

“Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", señaló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, Espinoza explicó que no es necesario que todas las personas comiencen a utilizar las mascarillas, ya que este implemento se recomienda para las personas que ya tienen el problemas respiratorio con el fin de evitar un mayor contagio.

Vacuna

El COVID-19 no tiene vacuna disponible para combatirla, aunque la OMS informó que está en elaboración. En el caso de la gripe, existe una vacuna disponible y efectiva para prevenir la muerte por esta influenza.

Cifras

La Organización Mundial de la Salud informó que las epidemias anuales de gripe causan de 3 a 5 millones de casos graves y 290 000 a 650 000 muertes, debido a las diversas variantes que existen. En caso del coronavirus, hasta la fecha, tiene más de 83 000 personas infectadas y casi 2900 fallecidos.