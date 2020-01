La conjuntivitis puede ocasionar disminución de la vista, advirtió el Minsa

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) advirtió que la conjuntivitis, inflamación de los ojos por el contacto con microorganismo presentes en las playas y piscinas, puede ser contagiosa y ocasionar la disminución de la visión.

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, una membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados, informó la institución.

Su aparición se debe al contacto de los ojos con microorganismos (virus o bacterias) que son comunes tanto en agua salada (playas) como en agua dulce (piscinas, lagos o ríos) debido a la falta de limpieza adecuada de los recintos.

Síntomas de conjuntivitis

Esta patología se presenta en forma de picazón de los ojos, quemazón, dolor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón, entre otros síntomas.

¿Cómo prevenir la conjuntivitis?

Los casos de conjuntivitis aumentan en estas fechas por la gran cantidad de personas que visitan las playas y piscinas. Ante esto, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) brindó las siguientes recomendaciones para evitar dañar a uno de nuestros sentidos más sensibles.

La entidad del Ministerio de Salud aconsejó no tocarse los ojos con las manos sucias, lavarse las manos con bastante agua y jabón, no compartir toallas o pañuelos con otras personas y no bañarse en piscinas, playas o ríos que puedan estar contaminados.

Finalmente, recomendó a los veraneantes que si tienen algunos de los síntomas de la conjuntivitis es importante acudir al establecimiento de salud más cercano. Evitar automedicarse.