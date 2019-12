Las fiestas de Año Nuevo se han convertido en sinónimo de exceso, ya sea por la abundante comida dispuesta sobre la cena o por el consumo descontrolado de bebidas azucaradas y sobre todo alcohólicas.

Estas prácticas que se han vuelto tradicionales del fin de año son perjudiciales para la salud de uno de nuestros órganos que tiene tareas vitales en nuestro organismo: el hígado.

Esta glándula tiene funciones tales como descomponer carbohidratos y desintoxicarlo. Todo lo que consumimos pasa por el hígado. También es responsable de crear bilis y albumina; procesa nutrientes que luego distribuye al resto de nuestro cuerpo.

Sí creías que consumir un tipo de bebida mucho más caro disminuye el daño que le causamos a nuestro hígado, estas equivocado. Según la especialista en Gastroenterología de Inppares, Bremer Verrero, no existen bebidas alcohólicas que dañen menos que otras.

“Una gota de alcohol puede dañar mil células hepáticas. La gente piensa que si se toma un trago más caro, se daña menos el hígado. No es verdad.”

La especialista señaló que, a pesar de la capacidad regenerativa del hígado, si consumes alcohol en grandes cantidades y de manera continua podría ocasionar rayos irreversibles y a la larga se podrían dañar otros órganos como el pulmón, el corazón, el riñón, entre otros.

Ya sabes, si piensas tomar como si no hubiera un mañana ten en cuenta las siguientes recomendaciones de la doctora Verrero:

Primero, ten en cuenta que todas las bebidas alcohólicas son dañinas. Todos son perjudiciales para nuestro hígado. Segundo. Tomar en exceso nos traerá más problemas, por eso no llegues al extremo de tomar en grandes cantidades y mucho menos de manera continua. Tu hígado te lo agradecerá, y tercero: si tienes antecedentes de hígado graso, colesterol alto, hepatitis B o Hepatitis C, evita tomar rotundamente. Pues los daños serán más perjudiciales que a una persona sana. Si tienes que asistir a una reunión, lo recomendable es acompañar con un brindis o una copita.

Recuerda que no existe alimento o medicamento que prevenga el daño hepático por consumo excesivo de alcohol, así que piensa con cautela antes de comenzar a abrir la primera botella.

Para finalizar, la especialista dejó en claro que no es recomendable comer y luego ingerir bebidas alcohólicas, como tradicionalmente se cree.

“Si se come demasiada grasa, voy a disminuir el metabolismo de mi hígado. Es decir, voy a tenerlo ocupado en la comida y no voy a poder metabolizar el alcohol, entonces el alcohol va a entrar sin metabolizar y causará mayor daño hepático. La gente dice primero voy a comer y luego tomar, eso no es correcto ya que le vas a dar mucho trabajo a tu hígado.”, agregó Verrero.

Luego de las fiestas lo prudente sería no tomar en un tiempo considerable para dejar que nuestro hígado se regenere y no sufra los estragos de los excesos. También es bueno realizar ejercicios con el fin de quemar toxinas negativas que el alcohol, las grasas y los azúcares traen consigo.

Si eres de los que van a salir a festejar el inicio del 2020 a una discoteca, bar o en la casa de algún amigo o familiar, ten en cuenta que el consumo excesivo de alcohol y grasas ponen a prueba el funcionamiento de tu hígado. La recomendación final es que si vas a tomar controla la cantidad y acompáñalo con agua para evitar las terribles resacas.