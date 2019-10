Semillas de chía: el secreto para adelgazar y su valor nutritivo

Las semillas de chía se han convertido una de las más confiables aliadas para bajar de peso de manera rápida y saludable. Son fáciles de adquirir y pueden mezclarse con yogurt, batidos y cereales.

En este nota, te contaremos todo lo que debes saber sobre las semillas de chía y sus propiedades para adelgazar en poco tiempo y mantener tu organismo limpio y preparado para el verano.

Las semillas de chia contienen fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y pueden ayudarte a bajar de peso rápido. Créditos: Mujer Hoy.

¿Qué son las semillas de Chía?

También conocida como Salvia Hispánica, la chía es un cultivo que proviene de América Central y que cuenta con grandes cantidades de calcio, fósforo, magnesio y otros minerales.

Según relatan los historiadores, las semillas de chía eran usadas por los mayas. Sin embargo, con la llegada de la colonización europea, su consumo comenzó a disminuir. No fue hasta inicios del siglo XXI que los agricultores trabajaron para revalorizar este producto y darlo a conocer por sus beneficios.

¿Para qué sirven las semillas de Chía?

Este superalimento cobró popularidad en los últimos años debido a que ayuda a bajar de peso rápido, son fuente rica en Omega 3, reduce el colesterol y los triglicéridos, por lo que su consumo puede impactar positivamente en nuestra nutrición.

Cuenta también con un alto contenido de fibra, el cual sirve para combatir los problemas de estreñimiento. Y de acuerdo a lo que indican muchos nutricionistas, favorecer la construcción de los músculos, aumentar las defensas del organismo, reducir los niveles de azúcar y previene enfermedades.

¿Cómo consumir semillas de Chía?

Existen diversas formas de consumir semillas de chía. Dentro de las más comunes está añadirlas en avena, yogurt u otros alimentos húmedos. También se pueden agregar en batidos con suplementos nutricionales después de hacer ejercicios.

Otra manera de consumir estas semillas es espolvoreandolas en nuestros almuerzos o cenas para darles un toque crocante. Incluso podemos incluirlas en gelatinas o barras de granola.

¿Cuándo es mejor tomar las semillas de Chía?

Es recomendado consumir las semillas de chía durante el día y en dosis controladas. Para personas adultas la cantidad recomendada diaria es de 13 a 15 gramos, lo cual equivale a dos cucharadas soperas.

En el caso de niños mayores de 6 años y adolescentes hasta los 16, lo adecuado es no sobrepasar una cucharada al día de máximo 6 gramos.

Es importante dosificar la cantidad de chía que consumimos. Créditos: Benexia Chía.

Semillas de Chía: Beneficios

Algunas de las ventajas que otorgan estas milagrosas semillas es que controlan los antojos, brindan hidratación al cuerpo, su gran cantidad de antioxidantes controla el envejecimiento y ayudan a bajar de peso de manera rápida.

Ayudan a ganar masa corporal y controlar los dolores en las articulaciones. Y no solo eso. También eliminan toxinas y líquidos de nuestro organismo pues tienen propiedades depurativas.

Contraindicaciones de la semillas de Chía

Si bien se trata de un superalimento, no es recomendable consumirlas cuando se está recibiendo un tratamiento médico contra la hipertensión. Tampoco si se padece de diverticulosis ya que pueden generar pequeñas bolsas dentro del intestino grueso.

Además, es preferible que las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia no consuman las semillas de chía. También pueden generar alergias en el caso de haber sido producidas en fábricas donde se hayan tratado alimentos con gluten.

Semillas de Chía: Propiedades nutricionales

Las semillas de chía contienen diversas propiedades nutricionales que benefician nuestra salud y ayudan a evitar enfermedades. Entre sus componentes destacan los flavonoides, aminoácidos esenciales, fibra y cuenta con más calcio que la leche de vaca.

Semillas de Chía: Recetas para bajar de peso

Si le próxima llegada del verano te tomó por sorpresa, te presentamos algunas recetas cortas, baratas y sencillas para adelgazar de forma rápida con la semillas de chía.

- Pudin de chía con avena y plátano

Ingredientes: 200 ml. de yogurt, 2 cucharadas de semillas de chía, 4 cucharadas de avena, 1 plátano.

Preparación: Agrega las semillas de chia al yogurt y deja la mezcla en el refrigerador por 2 horas. Después, incorpora la avena y el plátano. Es importante que cada ingrediente ocupe un nivel diferente del recipiente y no se mezclen.

- Mermelada dietética de chía

Ingredientes: 300 gramos de la fruta de tu elección, 15 gramos de semillas de chía, 5 cucharadas de panela, miel o algún sustituto del azúcar.

Preparación: Coloca 300 gramos de fruta en una olla y cocinala durante 10 minutos a fuego lento. Luego, aplasta la fruta con un tenedor. Añade las semillas de chía y el endulzante. Finalmente, cocina la mezcla por 2 minutos más.

- Agua de chía con limón

Ingredientes: 4 litros de agua, 5 limones, 7 cucharadas de semillas de chía, panela, miel o algún sustituto del azúcar.

Preparación: Tuesta las semillas de chía durante 2 minutos en una sartén. Después, tritúralas en una licuadora. Por último, mézclalas en agua junto a los limones exprimidos y el endulzante de tu elección.

Puedes consumir las semillas de chia en postres, batidos, mermeladas y en jugos. Créditos: Deliciosas Yummies.

Precio de las semillas de Chía

Consumir semillas de chía puede ser más barato de lo que te imaginas. Puedes encontrarlas en distintos tamaños y costos. Los precios pueden oscilar entre los s/. 3 y los s/. 20.

Chía para adelgazar: Testimonios

Debido a que es una gran fuente de fibra, la chía brindan sensación de saciedad por mucho tiempo, por lo que controla los antojos y ayuda adelgazar de manera sencilla y saludable. En redes sociales y páginas web especializadas, muchas personas comparten el cambio que han experimentado gracias al consumo de la chía.

''He bajado 4 kilos, así que estoy de buen ánimo, delgada y feliz'', ''Desde que consumo la chía, me he sentido más aliviada en los dolores de mi piel, ya que tengo psoriasis.'', ''Desde que mi hijo está tomando chía, su rendimiento escolar ha sido notable. Con la chía se siente bien, más despierto.'', son algunos de los testimonios que podemos encontrar en redes sociales.