¿Cómo eliminar los lunares de carne o acrocordones?

Pese a ser protuberancias benignas, los acrocordones, papilomas cutáneos o ‘lunares de carne’ resultan más que incómodos para las personas a quien se les aparecen, casi siempre en zonas como el cuello, párpados o antebrazo.

Según los especialistas no son peligrosos para el cuerpo (como los lunares rojos), sin embargo, de una u otra manera van en contra de la estética personal y la mayoría de personas que tiene esta protuberancia quiere eliminarlos.

Para ello, no se requiere alguna costosa crema o alguna complicada intervención médica, basta con comprar vinagre de sidra (llamado también vinagre de manzana) y alistarse para la aplicación.

Paso a paso

Tras comprar este vinagre, se debe limpiar la zona afectada con agua tibia y jabón; para luego secar bien con una toalla. Una vez limpia la piel, se debe rascar el ‘lunar de carne’ con la uña limpia o algún objeto que no esté infectado.

Un pedazo de algodón debe sumergirse en el vinagre y luego colocarlo sobre el acrocordón. El algodón debe permanecer en la zona, con ayuda de una venda que debe ser retirada al menos 8 horas después. Transcurrido este tiempo, se debe limpiar la zona con bastante agua.

Este proceso debe repetirse por al menos tres días seguidos hasta que se elimine la protuberancia.

En caso este vinagre no tenga efecto, puede amarrar el ‘lunar de carne’ con un hilo de coser o un pelo, por cinco días. El acrocordón terminará por caerse, luego de no recibir sangre. Este truco no funciona en caso de puntos negros, si deseas saber como retirarlo puedes consultar aquí.