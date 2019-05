Estreñimiento: ¿Qué pastillas tomar para evacuar a tiempo?

Si tienes dificultad para realizar tus deposiciones con regularidad, estarías sufriendo de estreñimiento. Por lo general, las personas no suelen conversar con terceros sobre sus hábitos intestinales, ya sea por vergüenza o porque a nadie más que a uno le debe interesar la cantidad de veces que acude al baño.

En cualquier etapa de la vida se puede sufrir de estreñimiento; sin embargo, este mal se presenta con más frecuencia en personas que no llevan un estilo alimenticio balanceado. Si has disfrutado de enormes cantidades de comida en un día y no has evacuado en las tres fechas siguientes, debes preocuparte.

¿Cómo saber si se está estreñido?

Por tiempo, lo más normal es que la persona vaya al baño para defecar en promedio tres veces al día o tres veces a la semana, indica el gastroenterólogo Roberto Piccino, especialista de la Clínica Ricardo Palma.

Por calidad, se considera una evacuación problemática cuando el paciente "puja" para defecar. Una persona puede ir al baño todos los días, pero si su deposición demanda esfuerzo y las haces salen como "una pelotita" , demasiado gruesas y duras, se estaría presentando un estreñimiento, explicó el médico.

Síntomas del estreñimiento

En general, las personas estreñidas sienten que se les hincha el vientre por la presencia de gases. Se presenta una sensación de pesadez y esta se puede proyectar en un mal humor.

Cada paciente tiene síntomas del estreñimiento de características diferentes, pero el más común es el dolor a defecar tras pasar varios minutos sentado en el inodoro.

Tipos

- Estreñimiento pasajero: se presenta de forma temporal por un cambio en la dieta regular, falta de ejercicio o por el consumo de un medicamentos.

- Estreñimiento crónico: su manifestación es constante y en periodos largos. Un médico especialista debe realizar un diagnóstico, por ejemplo, un colón perezoso, de esa forma se contrarresta el problema a tiempo antes que desencadene otras afecciones.

¿Qué tomar para el estreñimiento?

Las pastillas para el estreñimiento que recomienda el gastroenterólogo a sus pacientes son:

- Lactulosa (cápsula o jarabe)

Este medicamento es un azúcar sintético que estimula el movimiento de los intestinos para una rápida evacuación. Se receta para las personas que sufren de estreñimiento crónico.

- Ciruelax

La pastilla natural para contrarrestar el estreñimiento ocasional. Favorece el movimiento de la pared intestinal y reduce la absorción de líquidos desde le intestino. Tiene efecto laxante.

- Dibrolax

Este laxante estimulante aumenta la actividad del intestino grueso. Su administración es para aliviar el estreñimiento ocasional.

¿Cómo prevenir el estreñimiento?

Para mejora la salud intestinal de una persona, se recomienda cambiar los hábitos alimenticios.

- Aumentar más fibra a la dieta (cereales, frutas frescas o secas, legumbres y vegetales)

- Reducir el consumo de alimentos procesados y con alto contenido sódico.

- Consumir más líquidos sin demasiado azúcar.

- Realzar actividad física regular (caminar más, salir a correr, ir al gimnasio, subir las escalera, etc).

¿Qué complicaciones desencadena el estreñimiento?

Cuando las evacuaciones son muy gruesas genera en el espacio anal una presión terrible, el cual puede desencadenar lesiones en el paciente, explicó el médico Roberto Piccino. Comúnmente una persona que sufre de estreñimiento tiene hemorroides, que en algunas ocasiones pueden presentar sangrado.

Automasajes para relajar el vientre y evitar el estreñimiento