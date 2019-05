Mitos y verdades acerca de la marihuana

Mientras que para muchas personas la marihuana es sinónimo de droga, flojera y delincuencia, para otras se trata de una vida mejor para sus hijos. ¿Por qué los conceptos difieren tanto?

En algunos países, como Uruguay, la venta y consumo de cannabis es legal y aceptado por gran parte de la sociedad. Para los uruguayos, el “agua de marita” es un medicamento más y el porro no lleva las connotaciones negativas que solemos ver y escuchar en nuestro país.

En Perú, existen muchos colectivos que piden la legalización del consumo de marihuana y el autocultivo. En los debates acerca de si debe ser legal o no el cannabis, y con la aprobación de la Ley N° 30681, pareciera que la percepción de esta droga está cambiando poco a poco.

Foto: John Michael Ramón Taya

Sin embargo, existen aún muchas dudas sobre la marihuana. ¿Es tan mala como dicen? Entonces, ¿por qué hay niños a los que se les receta gotas de cannabis? ¿Genera adicción? Ante tantas dudas, consultamos a una experta en el tema. La próxima vez que quieras debatir sobre su legalización, ten en cuenta los siguientes puntos.

Dorothy Santiago es miembro del colectivo Buscando Esperanza, pero más importante, es madre de un niño que padece esclerosis tuberosa y síndrome de Lennox. “Te voy a responder como mamá”, dijo a La República.

Mitos y verdades de la marihuana

Pérdida de la memoria:

El cannabis afecta tu memoria, pero de manera temporal. Algunos estudios concluyen que “la marihuana interrumpe los procesos de atención sostenida y transitoria, lo que resultó en un desempeño deficiente de la tarea de memoria”.

Es decir que las personas al consumir marihuana, vieron su memoria mientras estaban bajo los efectos de esta. El estudio sugiere “una interrupción de los mecanismos neuronales” en la memoria reciente.

La marihuana da cáncer:

“No, es más, se tiene entendido que la marihuana ayuda a contrarrestar los efectos de las quimioterapias”. Entre los aportes que Dorothy Santiago mencionó se encuentra generar apetito y reducir el dolor.

“Muchas veces tenemos pacientes oncológicos en estados terminales donde el dolor no puede ser controlado ni con morfina. Entonces los pacientes recurren al cannabis y pueden encontrar calidad de vida con este tratamiento”, mencionó Santiago. Ella, junto a otras personas del colectivo Buscando Esperanza, ha visto muchos casos de esto, por lo que creen de manera fehaciente en ello.

En pacientes oncológicos que se encuentran en primera o segunda fase se ven muchas más mejoras. “Da calidad de vida”, declaró una vez más.

📌 [IMPORTANTE]

Uso de #cannabis medicinal permite mejorar problemas de salud como epilepsia refractaria, síndrome Lennox-Gastaut, dolor crónico y efectos secundarios de la quimioterapia, entre otros. #LaSaludNoEspera — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 23 de febrero de 2019

Conduce al crimen y delito:

“Nosotros hablamos de una posición medicinal como madres de usuarios medicinales y en nuestros hijos no hemos visto actitudes violentas”, manifestó Dorothy Santiago al diario.

Estado legal del cannabis recreativo en el mundo. Créditos: Jamesy0627144

- Azul: legal

- Amarillo: ilegal pero despenalizado

- Rosa: ilegal, pero a menudo no se hace cumplir

- Rojo: ilegal

Crea adicción:

Para Dorothy Santiago, “todo en esta vida puede causarnos adicción”, como por ejemplo el tabaco. “Esto depende del control de la persona”, agregó.

Como madre de un paciente convulsivo, sabe que las personas llegan a usar mucha medicación y esto “puede contribuir a un grado de adicción”. “Muchos nos volvemos adictos a los mismos fármacos”, opina Santiago. “Yo no creo que sea la marihuana en sí. No creo que venga asociado a esto”.

Da hambre:

Cada persona y cada paciente es distinto, "pueden reaccionar de diferente manera" explicó Santiago. Ella lo compara con una medicina que puede tener efectos secundarios en el usuario. "En el caso al menos de mi hijo y de muchos pacientes que he conocido sí. Les abre el apetito".

Para ella es importante recalcar que los usuarios medicinales por lo general no comen. "Un paciente oncológico ya no tiene apetito", dijo, por lo que ella considera que es calidad de vida que el cannabis les dé hambre.

Foto: John Michael Ramón Taya

Solo hay una manera de consumir marihuana:

"La manera de consumir la marihuana es diversa. En este caso, nosotros lo usamos en gotas", comentó Dorothy Santiago acerca del aceite de cannabis. Existen también pomadas y "muchos pacientes, según la patología, lo vaporizan porque el efecto es más rápido", agregó Santiago.

En el caso de usuarios medicinales, la referente de Buscando Esperanza explicó que la mayoría consume cannabis en gotas, pomadas, cremas o mediante la vaporización.

Existe la marihuana sintética:

Esta se prepara en el laboratorio, "como las medicinas" recalcó Santiago. "Tenemos que ver los efectos adversos que contraer que puedes ser los mismos o peores de las cosas que queremos evitar", agregó. En el caso de ella y sus compañeras, la madre de Buscando Esperanza afirmó que prefiere lo natural.

Mata neuronas:

“Hay estudios científicos que avalan que el cannabis es neuroprotector, entonces protege muchas veces el cerebro”, explicó Dorothy Santiago. "De pronto, mi hijo pudo lograr muchas cosas que, por más que sean pequeñas, hizo que me diera cuenta que se está recuperando", agregó.

Es peligrosa para los niños:

La mayoría de los pacientes que Dorothy Santiago conoce son pediátricos. "Casi siempre nos ha dado buena respuesta", declaró ante el mito que la marihuana afecta a los menores de edad. "No nos podemos dar el gusto de pensar qué va a pasar de acá a diez años porque no sabemos si nuestros hijos nos van a acompañar".

"Si hacemos un balance sobre lo que dicen como que le puede crear adicción a mi hijo, perjudicarlo a futuro o que no sé los efectos a largo plazo de la marihuana, si hablamos de pacientes pediátricos, que están postrados, que no sabemos el tiempo de vida que les queda, no voy a ver más allá", dijo Santiago a La República.

Agregó: "pienso en darle calidad de vida a mi hijo el día de hoy. Si lo puedo ver sonreír, si puede respirar mejor, si lo puedo ver con menos crisis. Yo necesito tener a mi hijo bien ahora".

Foto: Renato Pajuelo

Causa pereza:

Cada paciente es totalmente distinto. De acuerdo a Santiago, es probable que los primeros días que se utilice la marihuana con fines medicinales esta pueda causar un poco de somnolencia o apetito, pero este efecto acaba a los siete días aproximadamente.

“El cuerpo se acostumbra y asimila el cannabis. Nos permite trabajar, estudiar, todo lo que hacíamos antes”, declaró la referente de Buscando Esperanza. En el caso de pacientes con artrosis o artritis con dolor severo que les impide caminar, sentarse o echarse a quienes les dan medicinas desinflamantes hay que tomar en cuenta que estas dopan. “Con el cannabis no se sientes esos efectos secundarios de la medicina convencional”, declaró Dorothy Santiago.

Es una droga natural, por eso no daña:

Dorothy Santiago comento que “al ser el cannabis una planta, algo que es frágil y natural, creo que no hay punto de comparación con los efectos adversos de la medicina convencional que son atroces”.

Un anticonvulsivante como el Valprax causa somnolencia, te deja laxado e hincha las encías. A largo plazo es hepatotóxico, es decir que deteriora el hígado. "Hay muchos medicamentos como el Sabril que tienen efectos adversos fatales como matar el nervio óptico. Algo que es irreversible. Además, puede producir aletargamiento", declaró a La República.

“El Topiramato causa anorexia. Mi hijo lo tuvo siendo un paciente de tres años nada más", comentó Santiago. "Los efectos adversos de la medicina convencional son atroces. Si los contrastas con el cannabis no hay punto de comparación aparte de los beneficios que trae a la vida de los pacientes".

Fumar marihuana es menos perjudicial que el tabaco:

Desde su opinión personal, Dorothy Santiago cree que la marihuana es más saludable que el tabaco. “La marihuana es solamente una planta, mientras que los cigarros contienen mas de 300 agentes tóxicos para el cuerpo, no solamente para el que fuma, sino también para el que está al costado”.

El cigarrillo está relacionado con cáncer, problemas cardiovasculares y muertes. Si se colocan en una balanza, la referente de Buscando Esperanza considera más sano fumar marihuana a pesar que el tabaco sí es legal.

Cuál es la diferencia entre THC y CBD

El Tetrahidrocannabidol (THC) tiene un efecto psicotrópico o alucinógeno, mientras que el Cannabidiol (CBD) tiene una secuela estabilizadora en el sistema nervioso. El cannabis está compuesto por ambos. El segundo componente se utiliza en los aceites para tratar las convulsiones por epilepsia refractaria, informó en especialista Jean Paul Osores.

Cannabis medicinal legal en Perú

La Ley N° 30681 regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. “Establece como objetivo garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados”, se lee en el Decreto Supremo.

El 23 de febrero, se aprobó la regulación del uso medicinal y terapéutico del cannabis. Sin embargo, aún falta que el Ministerio de Salud elabore un registro de pacientes que recibirán las dosis y debe autorizar a las entidades que cultivarán las plantas y las farmacias donde se comercializarán los derivados medicinales.

Cannabis Medicinal El Peruano by LaRepública Digital on Scribd