Proeza médica: operan con éxito a mujer de 98 años con hernia crural

Ni la avanzada edad de la paciente, ni el delicado estado de salud que presentaba, impidieron la proeza médica gestada por el herniólogo peruano Juan Salcedo Chambergo, quien asumiendo todos los riesgos intervino con éxito a una mujer de 98 años que padecía una hernia crural.

Como toda hazaña, ésta no estuvo exenta de inconvenientes. Para empezar, el hecho de que la paciente, quien por las reservas del caso llamaremos Margarita, fuera rechazada de varios hospitales por su deteriorada salud y su longevidad.

Pero el drama de su familia terminó cuando llegaron al Centro de Hernias Abdominales del Perú, donde tras varios días de evaluación se decidió que sea operada y liberada de la molestosa hernia, que no la dejaba movilizarse y sólo acentuaba sus otras dolencias.

Paciente de alto riesgo

Para entender mejor la situación, cabe mencionar que una hernia crural es un problema muy común en adultos mayores. Se trata nada menos que de una protuberancia en la zona crural o femoral, que provoca intenso dolor y afecta la calidad de vida de quien la padece.

“La hernia de Margarita era del tamaño de una naranja. Imagina lo doloroso que esto puede resultar para una mujer de 98 años”, comenta el doctor Salcedo.

Pero no sólo era la edad de Margarita, otros factores que complicaban su situación eran su deficiencia pulmonar, hipertensión arterial y los tres infartos de miocardio que había sufrido recientemente y que hacían que su corazón funcionara sólo al 40%.

“Era una paciente con riesgo quirúrgico 3, por eso no la aceptaban en ningún hospital, pues el método habitual de abordar una hernia en nuestro país es por medio de una cirugía con anestesia general, lo que aumenta el riesgo de una muerte súbita”, explica el Dr. Salcedo.

En sólo 45 minutos

En el Centro de Hernias Abdominales, sin embargo, casos como éste se abordan de una manera aparentemente más sencilla. Margarita, fue operada en sólo 45 minutos y dada de alta a las pocas horas. No se necesitó más que una anestesia local.

“Sólo usamos Lidocaína al 2%, en la zona a operar, se hizo un corte de cinco centímetros y se colocó una malla tipo cono. Como todos nuestros pacientes, no fue necesario hospitalizarla”, señala el galeno.

No obstante, fueron varios días de evaluación y planificación por parte del equipo de cirujanos, anestesiólogos, intensivistas y cardiólogos dirigidos por el doctor Salcedo, quienes demostraron una vez más el prestigio del Centro de Hernias Abdominales del Perú.

“Muchas veces se cree que una hernia es algo leve, que no representa complicaciones, pero no es así. En el Perú no hay especialistas herniólogos y esto es grave, teniendo en cuenta el 15% de la población mundial sufre de hernias abdominales y que el porcentaje se eleva al 50% en la tercera edad”, alertó el doctor Juan Salcedo.