¿Cómo cuidar al corazón de enfermedades?

Aunque las cardiopatías pueden ser una causa importante de muerte, pueden prevenirse. No se puedan modificar algunos factores de riesgo, como los antecedentes familiares, el sexo o la edad, sin embargo hay algunas medidas de prevención clave que pueden tomarse para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Un estilo de vida y alimentación saludables pueden prevenir problemas cardíacos futuros. Además, existen ciertas conductas que pueden mejorar el estado de salud, como practicar algun deporte y otras, que por el contrario deben evitarse por los perjuicios que ocasionan, como fumar cigarrillo, entre otras.

Realizarse análisis regulares para la detección de enfermedades

La presión arterial alta (hipertensión) es un importante factor de riesgo para las enfermedades del corazón, al igual que el colesterol, ya que pueden dañar el corazón y los vasos sanguíneos. No obstante, si no se realizan análisis para detectarlos, es probable que no se sepa de la presencia de estas afecciones. Estos estudios pueden indicar cuáles son los niveles y si es necesario tomar medidas y es importante realizarlos regularmente, al menos una vez al año en especial para la mayoría de los adultos, y más a menudo si se ha diagnosticado presión arterial alta

Mantener una dieta saludable

Seguir un plan de alimentación que incluya fruta fresca, verduras y granos enteros, le proporcionará al cuerpo los nutrientes necesarios para mantenerse sano. Es necesario limitar las grasas saturadas, los alimentos ricos en sodio y azúcares agregados, ya que tiene consecuencias negativas en el metabolismo. Un plan de nutrición puede ayudar a bajar la presión arterial y el colesterol.

Evitar el consumo de tabaco

Fumar o consumir tabaco de cualquier tipo incrementa el riesgo de padecer enfemerdades cardiácas. Las sustancias químicas del tabaco pueden dañar el corazón y los vasos sanguíneos, lo que provoca el estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de placas (aterosclerosis). Con el tiempo, la aterosclerosis puede causar un ataque cardíaco.

Hacer ejercicio regularmente

Es recomendable hacer ejercicio durante, por lo menos, 30 minutos la mayoría de los días de la semana. La actividad física, fortalece el corazón y mejora su circulación.

Dormir bien

Estudios han revelado que dormir poco se asocia a una mayor incidencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol y triglicéridos. Estas condiciones pueden aumentar su riesgo sufrir accidentes cardiovasculares. El correcto descanso nocturno debe durar aproximadamente entre siete y nueve horas.

Auspiciado por: