Crean novedosa campaña para prevenir el cáncer de piel

La Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Unique, presenta la Campaña “Protégete por fuera y por dentro”, con el objetivo de generar conciencia en la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel tanto por fuera y por dentro, a través del uso del bloqueador solar, un chequeo preventivo de piel al menos una vez al año y además con alimentos saludables que protegen de los rayos UV.

“Desde hace unos años, Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta, alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado "extremo", que influenció en el aumento de la incidencia de cáncer de piel en el país. Según los últimos estudios de Globocan 2018, al año se registran 3 mil 500 nuevos casos de cáncer de piel y más de 700 peruanos fallecen a causa de la enfermedad. Por ello, este año emprendemos la campaña nacional “Protégete por fuera y por dentro”, con el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia protegerse de los rayos UV”, señaló, Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer.

Estudios a nivel mundial han demostrado que una correcta alimentación defiende nuestra piel de la radiación solar. Es por ello que la campaña “Protégete por fuera y por dentro”, que además de promover la importancia del uso de bloqueador solar y la realización de chequeos preventivos, contará con un “Team”, que estará conformado por destacados chefs de nuestra cocina peruana como Adolfo Perret, Flavio Solórzano, Diego Muñoz, Mariano Escobal, Mitsuharu Tsumura, Javier Wong, Germán Roz, Sandro Reghelline, quienes promoverán estilos de vida saludable a la población, difundiendo recetas con alimentos que protegen de los rayos UV a través de la web informativa www.porfueraypordentro.com, la cual contará también con recomendaciones de cómo prevenir la enfermedad.

Además, como parte de las actividades de “Protégete por fuera y por dentro” se realizará una campaña de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 30.00 en sus 3 Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Lima y Surquillo), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realizará desde este lunes 17 de diciembre. La atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am.

Asimismo, en las regiones con mayor índice de radiación ultravioleta, como Chincha, Arequipa, Cajamarca, Piura y Lima, se repartirá más de 50 mil bloqueadores solares de Unique que serán entregados en lugares con mayor incidencia de cáncer de piel y mayor radiación UV. Además, se realizará charlas informativas y distribución de material informativo sobre los cuidados de prevención de cáncer de piel, así como la importancia del uso de bloqueadores solares para prevenir la enfermedad.