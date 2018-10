Conoce el alimento que te ayudará a bajar de peso en 30 días

-🍑🍌🍉3 RACIONES AL DÍA PARA PERDER GRASA🍉🍌🍑 @miquel_girones . ☝🏼UNA RACIÓN DE FRUTA Equivale a 200-250g de fruta (el peso aprox de una manzana mediana) . ☝🏼Un plátano también es una ración. . ✌🏼Frutas más pequeñas como kiwi o mandarina, son 2 unidades por ración. . 🤓El resto, si tienes dudas, pésalas y que esté entre 200-250g. . 👊🏼Y, no, no voy en broma. Quiero que tú veas resultados. Haz esto. 30 días. Sin fallar ni uno. . 💪🏼Si no has visto ningún progreso, me escribes por correo (en mi perfil) y te echaré una mano. ¿Trato? . 🧠Empieza por aquí si quieres perder grasa de forma inteligente. . 🍑Más info sobre la fruta en mi Nueva Guía + Vídeo Lección explicándola que encontrarás en el enlace de mi perfil. Descárgala gratis. Punto número 4 de la lección. . bit.ly/guia7errores . 😊Las dudas que te surgirán de este post están respuestas ahí, créeme. Empieza por ver el vídeo :) . 🤷🏻¿Cuántas raciones de fruta comiste ayer? . 🤓Sígueme en @miquel_girones para TIPS y SECRETOS A DIARIO sobre NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. . #miquelgirones #perdergrasa #adelgazar #calorias

A post shared by 🥗NUTRICIÓN | 🤓CIENCIA | ❤SALUD (@miquel_girones) on Oct 13, 2018 at 10:25am PDT