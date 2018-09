Si te dicen que eres ‘gordito saludable’, te mienten; esta es la verdad de la ciencia

A las personas que a veces están un poco subidas de peso sus conocidos y/o amigos más cercanos les suelen decir a modo de congracia y cortesía que son unos ‘gorditos saludables’ pues pareciera sus kilos demás no son ningún problema para realizar sus actividades con normalidad.

No obstante esta frase no haría más que engañar sobre el verdadero estado de salud de las personas que presentan algún grado de obesidad pues hace que el aludido ya no se preocupe por reducir medidas y además porque según una reciente investigación no existe persona con sobrepeso a quien se le pueda considera como saludable.

Así lo indica en la última investigación de la revista European Heart Journal quien resalta la relación inversa entre obesidad y bienestar. "Si tienes sobrepeso, no es posible también estar sano" es la principal conclusión del boletín.

Y es que a pesar que muchas veces una persona obesa presenta niveles normales azúcar, colesterol, y presión arterial está comprobado que el exceso de kilos aumenta las posibilidades de sufrir un infarto hasta en un 26%. Además, los científicos responsables enfatizan que tener sobrepeso puede causar una muerte prematura a diferencia de quienes no cuentan con dicho diagnóstico, resume el portal M360.

A esta conclusión se llegó luego que se tomara como muestra a 76 000 personas adultas quienes padecieron algún tipo de enfermedad coronaria a las que dividieron en varios grupos tomando en consideración su índice de masa corporal y estado de salud metabólico. A todos ellos se les comparó con 10 000 personas consideradas sanas que están en el peso recomendable.

Entonces, en base a la comparación de la presión arterial y al peso se llegaron a las conclusiones expuestas. Por lo mismo se considera importante estar siempre pendientes de cuánto marca la balanza para evitar males en un futuro.