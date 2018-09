¿Cómo eliminar el resfrío común en un día sin medicamentos?

A puertas de cambiar de estación el clima ya empieza a ponerse más caluroso en algunas horas del día. Sin embargo, en este proceso, es común que los cambios bruscos de temperatura provoquen síntomas como estornudos, goteo nasal y un poco de malestar, a lo que también conocemos como: resfriado.

Es una falsa creencia pensar que el resfriado es causado por una bacteria, es por eso que el uso de antibióticos, no solo son innecesarios pues no curan, sino que también harán que tu organismo se vuelva inmune a esta medicación y cuando realmente necesites de un antibiótico ya no hará ningún efecto.

Por esa razón, en esta oportunidad te presentamos una lista de opciones naturales que aliviarán los síntomas del resfriado rápidamente y permitirán que sigas con tus actividades cotidianas.

Tomar una ducha caliente

Tomar un rápido baño de entre 5 a 10 minutos permitirá aliviar los músculos adoloridos además de reducir la congestión nasal y expulsar la mucosidad debido al vapor del agua caliente. Procura toser o sonarte la nariz después para liberar tus vías respiratorias.

Bebe zumo de naranja

La vitamina 'C' concentrada en los cítricos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y evitar complicaciones como la pulmonía. La forma más natural y simple de conseguir esta vitamina es a través de las frutas cítricas como la naranja.

Miel y limón

Una maravillosa combinación para combatir el resfriado. El limón tiene propiedades desinfectantes y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y aceleran la eliminación del virus de una forma eficaz y la miel, gracias a su textura suave, calma la tos y alivia el dolor de garganta.

La preparación es sencilla: colocar en una taza agua caliente, agregar el zumo de medio limón y un par de cucharadas de miel. Ingiere lentamente esta mezcla hasta que consigas sentirte mejor.

Bebe mucha agua

Mantener tu organismo hidratado puede ser clave para acabar con las mucosidades que se acumulan en la garganta y nariz; además de reponer los líquidos que tu cuerpo haya podido perder si es que has tenido fiebre. Es importante evitar el alcohol ya que eso podría dificultar el proceso de recuperación debido a que deshidrata tu organismo.

Toma sopa de pollo

El infalible secreto de todas las abuelas fue comprobado científicamente por la Universidad de Nebraska: una sopa de pollo te hace sentir mejor porque alivia la irritación, reduce la congestión y lubrica la garganta. Además contiene compuestos químicos parecidos a los antigripales.

Siguiendo estos prácticos remedios naturales lograrás aliviar los molestos síntomas de la gripe y te sentirás mejor en tan solo un día. Si no hay cambios, la recomendación es acudir a un especialista.