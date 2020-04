Un trabajador de una empresa de seguridad ha denunciado que le descontaron los días que él no asistió a laborar debido a que se sentía mal a pesar de haber presentado un certificado de salud. El hombre tenía tos y fiebre. Días después le confirmaron que había dado positivo para COVID-19.

Ricardo Becerra comenzó a trabajar como agente de vigilancia en Optimus Security S.A.C. - Optimus Sec S.A.C en enero. Según señala el agraviado, a él nunca le hicieron llegar su boleta de pago pese a haberlo pedido en reiteradas ocasiones. Solo le depositaban su sueldo cada mes.

En marzo, Becerra comenzó a sentirse mal. Él presentó una fuerte tos, así como fiebre, motivo por el cual no pudo asistir al trabajo por dos días. No obstante, entregó un certificado médico y la receta que le dieron en el establecimiento de salud.

El hombre tuvo que continuar yendo a su trabajo pese a seguir con el malestar y a la recomendación del 113, que había sido la de no salir de su vivienda, pues era posible que estuviera infectado con COVID-19. Este diagnóstico fue confirmado días después, cuando le realizaron una prueba rápida.

A pesar de ello denuncia que le descontaron su sueldo ese mes y que le enviaron memorándums por las inasistencias. Ricardo Becerra también indica que tras haber reclamado las boletas de pago, le comenzaron a pedir que ingrese a trabajar a las 5:00 p.m., cuando en realidad su turno inicia a las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.

El denunciante agrega que nunca le brindaron una mascarilla o guantes para protegerse mientras trabajaba, que la mayoría de días era en la Diris Lima Norte. Él ahora exige que le entreguen sus boletas de pago y copia del contrato, que no le hicieron llegar en enero cuando firmó el documento. Además, pide que no se le haga descuento alguno, debido a que ha justificado sus inasistencias y ahora se encuentra en recuperación del coronavirus.

Por otro lado, uno de los supervisores de Becerra, identificado como Yovanni Zúñiga, expresó que no contaba con la dirección del trabajador, por lo que no podía ir hasta su vivienda a entregarle los documentos mencionados, y que él ya había indicado que se acercaría. Sin embargo, el agraviado asevera que incluso fue víctima de maltrato al momento de comunicarse con él y que hasta la fecha no le han hecho caso. La República intentó contactarse con el número de la empresa, pero nadie llegó a contestar.