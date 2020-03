Algunos minimizan la pandemia. Perú amaneció en estado de emergencia: 15 días de orden de aislamiento social obligatorio y la suspensión de actividades laborales del sector público y privado para evitar la propagación del virus. Sin embargo, varios limeños abarrotaron los buses y, en otros casos, fueron obligados por la autoridad a abandonar el transporte público.

Esto sucedió en una línea que cruza los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Jesús María y el centro de Lima. El bus lucía “más limpio” de lo habitual, según sus usuarios, los mismos que “sorprendidos” aceptaban el alcohol en gel que ofrecían a cada uno de los pasajeros.

El conductor y la cobradora del bus mantuvieron el contacto mínimo con los usuarios, y con un paño con lejía limpiaban el bus cada vez que subía un pasajero. Hasta Lince el bus iba al 30% de su capacidad. Pero en la avenida Abancay- que lucía algunos paraderos con familias, adultos y niños, portando bolsas de comida y carritos de mercado- decenas intentaron abordar el bus.

En el video que acompaña esta nota, vemos cómo la Policía sube e interviene a los pasajeros que estaban parados. No fue fácil. No faltaron reclamos, alguien que se sentara en el piso luego de lanzar una cáscara de plátano por la puerta trasera, otros contra el chofer “por dejar subir a muchos”, el adulto mayor que no quiso recibir alcohol en gel y que solo quería que el carro siga su recorrido.

La policía femenina les recordó que estamos en un estado de emergencia, una situación excepcional que “no es broma” (van más de 70 casos) y que deberían estar en sus casas. “No más del 50% de la capacidad’” y “ninguna persona viajará parada. Es por su salud y para cuidar a los demás. Hagan caso o les pido sus documentos”.

La línea siguió los básicos cuidados de higiene, pero no pudo contribuir con mantener el orden y la distancia mínima que se requiere para evitar más contagios de Covid-19. Finalmente, una decena reclamó sus pasajes y dejó el bus. De hecho, también hubieron quienes les pedían que “por favor” colaboraran, sobre todo “al señor de azul”, renuente y molesto. Reconstruir lo llaman.