Ancón: playas terminaron repletas de basura tras visita de bañistas por Año Nuevo [VIDEO]

Cientos de familias pasaron el primer día de 2020 en los balnearios de Ancón. Tras la celebración del feriado, la playa ‘Las Conchitas’ quedó repleta de basura, en su mayoría de desperdicios se encontraron bolsas, envases de tecnopor y botellas plásticas.

Por medio de Facebook, la página MADE ANCON denunció la contaminación ambiental que sufrió la costa anconera tras la visita de los veraneantes. Pese a que existen dos leyes que regula la utilización de plásticos desechables y envases descartables, y de la famosa “cañita”, los ciudadanos no han parado el uso.

Se precisa que el 25 de diciembre de 2019, se aprobó la ordenanza municipal N° 402-2018-MDA que regular y prohíbe el uso de plástico, recipientes y envases descartables.

Asimismo, se informó que a partir del 21 de diciembre del 2021, existirá una multa para los comercios que use, comercialice, venda o distribuya de manera gratuita cañitas y bolsas plásticas en Ancón.

En la lista de playas calificadas como saludables y no saludables publicada por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), figura como no apta una que está ubicada en Ancón: Dieciocho. Otras que no están recomendadas son Las Cascadas y Las Sombrillas (Barranco), Pescadores, Playa Villa, La Encantada y La Caplina (Chorrillos).

Otras playas de Ancón que se aconseja no visitar son:

1. Casino Náutico

2. Enanos

3. Esmar 1

4. Esmar 2

5. Los Pocitos