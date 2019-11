Hallan a adulto mayor en estado de vulnerabilidad en la Plaza Bolognesi

Un adulto mayor identificado como Luis Felipe Olazabal Tejada se encuentra en estado de abandono en la Plaza Bolognesi, en Breña.

El hombre se encuentra estado de ebriedad. Ante el llamado de ciudadanos, los efectivos de la Comisaria de Chacra Colorada, de Breña, se acercaron para conocer su estado y lograron identificarlo; sin embargo, la persona de la tercera edad no pudo ser trasladado a ningún establecimiento.

Previamente acudieron personal del Samu y Bomberos, pero no pudieron atenderlo. Este caso evidencia la ausencia de un protocolo de atención a personas vulnerables en estado de abandono en las calles.

Segun su DNI, el hombre registra domicilio en el distrito de Villa María del Triunfo. También reporta una denuncia por perdida de documentos en esa zona

Personal de seguridad de la Municipalidad de Lima y efectivos policiales que patrullaban la zona manifestaron que estos casos no son recibidos en hospitales, albergues, ni comisarías. “Cuando los llevamos a albegues no los reciben y en las comisarías no hay quienes lo atiendan”, revelan.

Atención

En caso de conocer a los familiares o a la persona, llamar comunicarse a las redes sociales de La República o al whatsapp. O dar aviso a los familiares del anciano.