San Miguel: local municipal es convertido en depósito de basura [VIDEO]

Los vecinos de San Miguel se encuentran sumamente preocupados por la presencia de desperdicios, ratas y moscas en sus viviendas. Esta situación ocurre producto de que la empresa responsable utiliza un local municipal como basurero.

De acuerdo con los denunciantes, los residuos sólidos que recogen los camiones recolectores de la empresa Petra Max son trasladados hasta este depósito ubicado a pocos metros de la intersección de la avenida Universitaria con Venezuela.

PUEDES VER Cañete: camiones de la municipalidad son intervenidos por arrojar basura en un descampado

La basura es arrojada sobre el suelo y manipulada por los trabajadores del municipio, generando que esta emane olores fétidos.

“Las moscas se están multiplicando de una manera espantosa, uno tiene que cerrar sus ventanas o poner mallas porque las moscas. Estamos en invierno donde todavía hay una temperatura bastante baja, o sea en cuanto empiece la primavera en sí y cuando venga el verano esto va a ser insoportable”, comentó uno de los vecinos afectados.

De acuerdo con el residente, la municipalidad de San Miguel, este inconveniente sería de manera provisional, sin embargo, ya llevan más de cinco meses.

“Me acerqué a la municipalidad, hace aproximadamente tres meses, me atendieron y muy amablemente me dijeron que era un tema temporal porque tenían un problema en el lugar donde anteriormente hacían esto. No obstante, vemos que esto no es temporal, ya tenemos cerca de cinco meses”, afirmó el ciudadano.

Los vecinos están sumamente preocupados, pues temen que con el cambio de clima la situación empeore. Ellos exigen que la municipalidad manipule estos desechos en una planta autorizada para fines de reciclaje o que de lo contrario la basura sea trasladada directamente hasta un relleno sanitario.

Por su parte, Panamericana TV intentó comunicarse con la municipalidad de San Miguel para obtener su versión sobre este preocupante tema, sin embargo, no lograron conseguir una respuesta.