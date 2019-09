S.M.P.: poste inclinado por culpa de marañas de cables de telefonía

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano – quien prefirió mantener su nombre en reserva – denunció que un poste se encuentra inclinado y en mal estado por culpa de marañas de cables de telefonía.

La estructura a punto de caer está ubicada en el jirón Pedro Paulet, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Para los vecinos de la urbanización Ingeniería III Etapa, este poste representa un riesgo para los peatones, ya que podría caer en cualquier momento sobre una persona. Asimismo, denuncian haber presentado reclamos oportunamente sin que estos sean tomados en cuenta.

“El descuido de una empresa telefónica podría ocasionar un terrible accidente. Hay un poste en mal estado que se encuentra a punto de caer. Mis vecinos y yo personalmente he llamado y enviado mensajes a la empresa Telefónica, sin embargo, al no tener respuesta procedí hacer el reclamo a Osiptel. Han pasado 13 días, y la empresa no ha venido, poniendo en peligro la vida de todas las personas que transitan”, indicó el residente mediante el portal de denuncias Reportero Ciudadano.

Ante ello, el ciudadano hace un llamado a la empresa en cuestión, con la finalidad de que se reemplace el poste inclinado, así como para que se retiren los cables de telefonía en desuso.

Esta no es la primera denuncia que se realiza en la sección Reportero Ciudadano. Son varias las quejas que se han emitido por postes en mal estado y marañas de cables que perjudican el ornato.

